Italia Francia, ufficiale: Cisse escluso dai convocati, Mancini sceglie i 23 per la sfida

Mancini ha definito la lista dei giocatori a disposizione per la partita contro i francesi: otto calciatori resteranno in tribuna, tra cui il giovane talento Alphadjo Cisse

Sono state comunicate le scelte definitive di Roberto Mancini in vista della sfida tra Italia e Francia. Il commissario tecnico ha selezionato i 23 giocatori che prenderanno parte alla partita, lasciando fuori dalla lista diversi elementi inizialmente convocati.

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Tra le esclusioni spicca soprattutto quella di Alphadjo Cisse, giovane talento che non avrà quindi la possibilità di scendere in campo contro la formazione francese. Insieme a lui resteranno in tribuna anche Honest Ahanor, Federico Gatti, Matteo Palma, Riccardo Cassano, Niccolò Pisilli, Simone Lontani e Mattia Liberali.

Una scelta che definisce così il gruppo a disposizione di Mancini per un appuntamento importante, nel quale gli Azzurri saranno chiamati a confrontarsi con una nazionale di grande livello.

ITALIA-FRANCIA, I 23 CONVOCATI SCELTI DA MANCINI

Ecco l’elenco completo dei giocatori che potranno essere utilizzati dal commissario tecnico:

Portieri: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario

Difensori: Kayode, Scalvini, Calafiori, Bastoni, Dimarco, Palestra, Ghilardi

Centrocampisti: Ricci, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Romano, Barella, Vergara

Attaccanti: S.Esposito, P.Esposito, Scamacca, Cambiaghi, Koleosho

Sono dunque otto gli esclusi dalla lista definitiva. Attenzione soprattutto a Cisse, il cui mancato inserimento tra i 23 rappresenta una delle decisioni più significative delle scelte effettuate da Mancini.

Ora la parola passa al campo: l’Italia si prepara alla sfida contro la Francia.