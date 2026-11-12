Biglietti Milan Sunderland: tutte le info, le fasi e i prezzi per la sfida del 10 dicembre di Europa League

Il Milan comunica ufficialmente le modalità di acquisto dei tagliandi per l’inedito appuntamento europeo contro la formazione inglese, valido per la 6ª giornata della Fase Campionato

Il cammino europeo del Milan nella UEFA Europa League 2026/27 si prepara a vivere una serata storica e inedita. Per la 6ª giornata della Fase Campionato, in programma giovedì 10 dicembre alle ore 21.00 nella cornice di San Siro, i rossoneri ospiteranno infatti per la prima volta nella loro storia gli inglesi del Sunderland. Con la corsa alla qualificazione ormai entrata nel vivo, la squadra di Ruben Amorim avrà bisogno della spinta e del calore del pubblico delle grandi occasioni per superare un ostacolo ostico e conquistare punti pesanti.

Dove acquistare i tagliandi e il calendario delle fasi

Attraverso una nota ufficiale, il club di via Aldo Rossi ha reso note tutte le modalità di vendita dei biglietti per la sfida contro i Black Cats. I tagliandi sono acquistabili online sul portale booking.acmilan.com, presso il Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e attraverso i punti vendita autorizzati dei circuiti Vivaticket.

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Il programma di vendita è stato suddiviso in quattro finestre temporali ben definite:

Fase Abbonati Plus: attiva da mercoledì 4 novembre alle ore 15.00 fino a giovedì 5 novembre alle ore 23.59 . Ogni titolare di abbonamento Plus per la stagione 2026/27 ha la possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti nei settori disponibili, usufruendo di un listino dedicato.

attiva da fino a . Ogni titolare di abbonamento Plus per la stagione 2026/27 ha la possibilità di acquistare fino a un massimo di nei settori disponibili, usufruendo di un listino dedicato. Fase Abbonati: aperta da venerdì 6 novembre alle ore 15.00 fino a domenica 8 novembre alle ore 23.59 . Anche in questo caso, ciascun abbonato 2026/27 può riservare fino a 4 tagliandi con tariffa dedicata.

aperta da fino a . Anche in questo caso, ciascun abbonato 2026/27 può riservare fino a con tariffa dedicata. Fase Milan Club: in contemporanea con la finestra precedente, da venerdì 6 novembre alle ore 15.00 fino a domenica 8 novembre alle ore 23.59 , ogni affiliato può accedere all’acquisto inserendo il codice della propria “Tessera Socio Milan Club” (fino a 4 biglietti, tutti obbligatoriamente intestati a possessori della medesima tessera e con listino dedicato).

in contemporanea con la finestra precedente, da fino a , ogni affiliato può accedere all’acquisto inserendo il codice della propria (fino a 4 biglietti, tutti obbligatoriamente intestati a possessori della medesima tessera e con listino dedicato). Vendita libera: scattata a partire da lunedì 9 novembre alle ore 15.00 sui settori ancora disponibili.