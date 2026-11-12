Bucciantini: «Milan tra le favorite per l’Europa League, Mancini è perfetto per la Nazionale»

Il giornalista Bucciantini, intervenuto in esclusiva a Juventusnews24, analizza le possibilità dei rossoneri nella competizione europea e promuove il nuovo percorso di Roberto Mancini alla guida degli Azzurri: «È perfetto per quel ruolo»

Il noto giornalista Marco Bucciantini è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24 . Queste le parole sulle chance di vittoria del Milan in Europa League e sull’Italia di Mancini:

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Considerando le difficoltà incontrate in campionato e il buon percorso europeo, quale competizione dovrebbe rappresentare la priorità della Juventus? L’Europa League potrebbe diventare anche la strada più concreta per conquistare un posto nella prossima Champions League?

«Per la Juventus sarà sempre fondamentale il campionato. La dignità, la storia e la definizione stessa della Juventus passano dalla Serie A.

La Juventus è la squadra del campionato italiano per antonomasia. È lì che si misura storicamente e continuerà sempre a giocare quella competizione con la massima ambizione.

È vero che in questo momento ci sono squadre che stanno correndo e che la lotta per il quarto posto è complicata, però le distanze non sono insormontabili.

Con Yildiz disponibile, secondo me la Juventus sarebbe molto più vicina alle posizioni che le competono.

Tutte le squadre hanno infortuni, ma qui parliamo di tre assenze lunghe e molto importanti: Locatelli, Thuram e Yildiz. Sono tre titolari che, nella bella primavera della scorsa stagione, erano stati tra i migliori.

Tre assenze di questa portata pesano moltissimo. Con questi giocatori disponibili, anche considerando altri eventuali infortuni di breve durata, la Juventus sarebbe probabilmente lì a giocarsi le posizioni più importanti.

Detto questo, è chiaro che potrebbe arrivare un momento della stagione, magari verso aprile, nel quale l’Europa League diventerebbe la porta apparentemente più vicina per raggiungere la Champions.

È successo anche ad altre squadre negli ultimi anni. Guardando le formazioni presenti nella competizione, vedo alcune avversarie importanti, ma non necessariamente ingiocabili.

Il Bournemouth, per esempio, è una squadra forte, con un grande ritmo di gioco. Poi ci sono Benfica, Milan e Juventus, che mi sembrano tra le formazioni più interessanti.

Se il campionato dovesse complicarsi ulteriormente, l’Europa League potrebbe trasformarsi in una possibilità concreta. Ma questo non cambia il fatto che per la Juventus il campionato resti sempre il principale punto di riferimento».

Chiudiamo con la Nazionale. Il nuovo percorso di Roberto Mancini è iniziato sotto buoni auspici. Considerando anche il lavoro svolto nella sua precedente esperienza, prima di lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita, sei fiducioso sul fatto che possa essere l’uomo giusto per rilanciare gli azzurri?

«Mancini è perfetto per quel ruolo. Mentre Spalletti, per le caratteristiche che abbiamo analizzato, non era particolarmente adatto a quel tipo di lavoro, Mancini secondo me lo è.

Mi piace tantissimo il messaggio che ha mandato attraverso la sua evoluzione di questi anni e la ricerca continua del talento giovane.

È stato un modo di indicare una direzione, di far vedere la luna e non soltanto il dito.

È stato bravo anche a trovare rapidamente un sistema di gioco. Nella precedente esperienza gli erano bastate poche partite, questa volta è sembrato trovare subito una struttura.

Questo sistema di gioco permette poi di orientare le convocazioni verso ragazzi di qualità, perché Mancini vuole proporre un determinato calcio e ha bisogno di giocatori tecnicamente validi.

Bisogna anche ricordare che il suo precedente addio alla Nazionale è stato molto negativo. È stato un episodio che ha umiliato la Nazionale, ma il tempo passa, lui ha riconosciuto i propri errori e si è scusato.

Secondo me, sia come selezionatore sia come commissario tecnico, Mancini è perfetto per questo ruolo.

Il problema è che non è perfetto il calcio italiano.

Al nostro calcio mancano troppe cose per poter essere realmente competitivo e per riuscire a mettere qualsiasi allenatore al riparo dalle polemiche.

Abbiamo davanti un quadro molto chiaro, che riguarda la Nazionale ma anche le squadre di club, Juventus compresa.

Il calcio italiano presenta tanti problemi strutturali, però quando questi problemi diventano evidenti finiamo sempre per attribuire tutte le responsabilità all’allenatore.

È una semplificazione che ho sempre trovato insopportabile.

Basta guardare quello che succede in Serie A. Dopo appena dieci giornate abbiamo già assistito a sei o sette cambi di allenatore.

Non siamo nemmeno arrivati a un terzo del campionato e abbiamo già sostituito una parte considerevole dei tecnici.

Gli esoneri del nostro campionato sono tantissimi, anche rispetto a quelli che si registrano complessivamente negli altri principali tornei.

Questo dimostra quanto poco venga considerata la necessità di dare continuità a un progetto.

Cambiare allenatore diventa sempre la soluzione apparentemente più semplice, ma spesso non serve a risolvere le difficoltà reali di una squadra.

Per questo resto convinto che Mancini abbia le qualità giuste per allenare la Nazionale. Bisogna però capire che i problemi del calcio italiano sono molto più profondi e che nessun commissario tecnico può risolverli da solo».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI MARCO BUCCIANTINI A JUVENTUSNEWS24