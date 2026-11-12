Ibrahimovic si racconta: «Il Milan è la squadra più importante della vita». Parole al miele dello svedese

Lo svedese, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha firmato la prefazione del nuovo libro «Il Milan nel mondo», edito da Giunti e disponibile da oggi

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, una storia d’amore che va ben oltre il calcio e i trofei conquistati. L’ex attaccante svedese, oggi Senior Advisor di RedBird per AC Milan, ha scritto la prefazione del libro «Il Milan nel mondo», pubblicato da Giunti e disponibile da oggi.

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All’interno del suo intervento, Ibrahimovic ha ripercorso il rapporto speciale con il club rossonero, spiegando quanto abbia rappresentato nella sua carriera e nella sua vita.

PAROLE – «Il Milan è la squadra più importante della vita. Ed è anche l’unica che mi ha convinto a tornare. Nella mia carriera ho indossato maglie leggendarie, ho giocato in città meravigliose e vinto ovunque. Ma il Milan è stato qualcosa di diverso. È stato l’unico club capace di richiamarmi davvero, l’unico per cui abbia sentito il bisogno di ricominciare. Convincere Zlatan a tornare non è facile. Non lo è per nessuno. Eppure, con il Milan è successo più di una volta. Questo significa che tra me e questi colori si è creato un legame che va oltre il calcio, oltre i trofei, oltre perfino il tempo».

IL MILAN SECONDO IBRAHIMOVIC: «È UN’IDENTITÀ»

La prefazione si conclude con un vero e proprio omaggio alla storia e all’identità rossonera. Ibrahimovic ha voluto sottolineare il significato di indossare quella maglia e il rapporto costruito con i tifosi.

VITTORIE – «Le vittorie restano negli albi d’oro; alcune squadre, invece, ti restano dentro. Il Milan appartiene a questa categoria. La prima volta il Milan mi ha dato felicità, la seconda amore. In rossonero ho trovato un senso di appartenenza che nel calcio moderno è sempre più raro. Perché iniziare un’avventura con un club può succedere. Tornarci una seconda volta, e poi ancora, significa che quel club e i suoi tifosi sono diventati parte di te. Il Milan è il club italiano più vincente a livello internazionale, ma non è soltanto una collezione di coppe. È un’identità. È un modo di stare nel calcio e nel mondo. Ovunque vada, lascia un’impronta. E chi entra nel Milan, certe volte, non se ne va più».

Parole che raccontano perfettamente il sentimento di Ibrahimovic nei confronti del Milan: un legame profondo, costruito nel tempo e destinato a continuare anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.