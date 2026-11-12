 Ibrahimovic si racconta: «Il Milan è la squadra più importante della vita». Parole al miele dello svedese
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Ibrahimovic si racconta: «Il Milan è la squadra più importante della vita». Parole al miele dello svedese

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Published 11 minuti fa il 12 Novembre 2026
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Ibrahimovic

Lo svedese, Senior Advisor di RedBird per il Milan, ha firmato la prefazione del nuovo libro «Il Milan nel mondo», edito da Giunti e disponibile da oggi

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, una storia d’amore che va ben oltre il calcio e i trofei conquistati. L’ex attaccante svedese, oggi Senior Advisor di RedBird per AC Milan, ha scritto la prefazione del libro «Il Milan nel mondo», pubblicato da Giunti e disponibile da oggi.

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All’interno del suo intervento, Ibrahimovic ha ripercorso il rapporto speciale con il club rossonero, spiegando quanto abbia rappresentato nella sua carriera e nella sua vita.

PAROLE – «Il Milan è la squadra più importante della vita. Ed è anche l’unica che mi ha convinto a tornare. Nella mia carriera ho indossato maglie leggendarie, ho giocato in città meravigliose e vinto ovunque. Ma il Milan è stato qualcosa di diverso. È stato l’unico club capace di richiamarmi davvero, l’unico per cui abbia sentito il bisogno di ricominciare. Convincere Zlatan a tornare non è facile. Non lo è per nessuno. Eppure, con il Milan è successo più di una volta. Questo significa che tra me e questi colori si è creato un legame che va oltre il calcio, oltre i trofei, oltre perfino il tempo».

IL MILAN SECONDO IBRAHIMOVIC: «È UN’IDENTITÀ»

La prefazione si conclude con un vero e proprio omaggio alla storia e all’identità rossonera. Ibrahimovic ha voluto sottolineare il significato di indossare quella maglia e il rapporto costruito con i tifosi.

VITTORIE – «Le vittorie restano negli albi d’oro; alcune squadre, invece, ti restano dentro. Il Milan appartiene a questa categoria. La prima volta il Milan mi ha dato felicità, la seconda amore. In rossonero ho trovato un senso di appartenenza che nel calcio moderno è sempre più raro. Perché iniziare un’avventura con un club può succedere. Tornarci una seconda volta, e poi ancora, significa che quel club e i suoi tifosi sono diventati parte di te. Il Milan è il club italiano più vincente a livello internazionale, ma non è soltanto una collezione di coppe. È un’identità. È un modo di stare nel calcio e nel mondo. Ovunque vada, lascia un’impronta. E chi entra nel Milan, certe volte, non se ne va più».

Parole che raccontano perfettamente il sentimento di Ibrahimovic nei confronti del Milan: un legame profondo, costruito nel tempo e destinato a continuare anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo.

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