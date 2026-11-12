Endrick resta un obiettivo del Milan. Romano svela «Non ha detto no ai rossoneri». La situazione in vista di gennaio

Il talento brasiliano Endrick è tra i profili seguiti con maggiore attenzione dal Diavolo in vista di gennaio: Cardinale sfida la Roma

Il Milan insiste per Endrick. Il giovane attaccante brasiliano è uno dei nomi più interessanti in vista del mercato invernale e la dirigenza rossonera continua a monitorare attentamente la sua situazione al Real Madrid. Nonostante le difficoltà nel trovare spazio, il club spagnolo non vorrebbe privarsi del giocatore, ma la volontà del classe 2006 di giocare con maggiore continuità potrebbe cambiare gli scenari.

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Sulle sue tracce ci sono anche la Roma e diversi club di Premier League, ma il Milan resta una destinazione concreta. A fare chiarezza è stato Fabrizio Romano, insieme a Matteo Moretto, in un video pubblicato su YouTube.

Romano ha voluto soprattutto smentire le indiscrezioni relative a un presunto rifiuto del brasiliano nei confronti dei rossoneri.

PAROLE – «Endrick è in una fase di valutazione del suo futuro. Da una parte c’è il Real Madrid che non vuole liberarlo, dal presidente fino a Jose Mourinho, che continua a ribadirlo in pubblico, dall’altra il ragazzo vuole giocare. Volevo aggiungere una postilla: dall’entourage di Endrick, da ROC Nation, fanno sapere che il giocatore non ha detto di no al Milan, non ha detto di no a nessuno al 12 di novembre. È ancora in una fase di valutazione, vediamo che succede, ci sono due mesi davanti col Real Madrid: il calcio cambia in 5 minuti. Oggi è una posizione totalmente aperta quella di Endrick, ed è un giocatore – siamo stati i primi a parlarne – che al Milan piace tanto. Ma è vero che c’è lì anche la Roma, c’è una fila di tante squadre pronte a rincorrerlo. Volevo soltanto chiarire che Endrick al Milan non ha detto di no. Sta tenendo aperto tutto in attesa di capire – se andrà via – la soluzione migliore».

MILAN-ENDRICK, CARDINALE PUÒ GIOCARE UNA CARTA IMPORTANTE

A spiegare ulteriormente la situazione è stato Matteo Moretto, che ha confermato come il prestito stia diventando un’ipotesi sempre più concreta. La Roma ha mantenuto vivi i contatti nelle ultime settimane, ma il Milan non ha intenzione di mollare la presa.

ENDRICK – «Tanto dipenderà dal calciatore. Nel mese di dicembre capirà effettivamente che tipo di percorso vuole intraprendere. Ad oggi sta notando questa mancanza di minutaggio, quindi l’opzione di un prestito prende corpo. La Roma da settimane ha continuato a tenere vivi i contatti, la Roma vuole un attaccante in più perché crede con uno o due innesti possa veramente lottare per qualcosa di importante quest’anno. Occhio alla Roma, ma il Milan è stato uno dei primi a muoversi, e i rapporti tra Cardinale e ROC Nation sono ottimi. Ad oggi la Roma ha mantenuto un po’ più vivi i contatti ma il Milan insiste».

Proprio i rapporti tra Gerry Cardinale e ROC Nation, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, potrebbero rappresentare un elemento importante nella trattativa.

Romano ha infine ribadito il valore dell’attaccante brasiliano:

VALORE – «Chi prende Endrick secondo me fa un’operazione pazzesca. Dovesse esserci la possibilità – che sia un prestito o qualsiasi altro tipo di formula – il giocatore è forte e si vede quando è in campo».

Il Milan ci crede e continua a insistere: dicembre potrebbe essere il mese decisivo per capire se Endrick potrà davvero diventare il nuovo rinforzo dell’attacco rossonero.