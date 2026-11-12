L’investitura di Steven Gerrard per Luka Modric: «Un vincente seriale e un giocatore incredibile, è al Milan e gioca ancora ad altissimi livelli»

Alla vigilia della sfida internazionale tra Croazia e Inghilterra, Gerrard incorona Modric: dal salto di qualità al Real Madrid fino all’ammirabile longevità mostrata oggi con la maglia del Diavolo

Un riconoscimento prestigioso, firmato da chi di centrocampo e di palcoscenici internazionali se ne intende eccome. Alla vigilia dell’attesa sfida tra Croazia e Inghilterra in programma questa sera, Steven Gerrard ha voluto rendere omaggio al talento e alla straordinaria carriera di Luka Modric, oggi faro tecnico ed esperienza pura al servizio del Milan.

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L’elogio di Gerrard: «Uno dei migliori contro cui abbia mai giocato»

Intervenuto ai microfoni di Overlap Daily, l’ex leggenda e capitano del Liverpool ha ripercorso la parabola ascendente del regista croato, paragonando la sua scelta di lasciare il Tottenham per approdare in un top club mondiale al percorso compiuto da Harry Kane:

«Uno dei migliori calciatori contro cui abbia mai giocato. Uno dei giocatori che ho ammirato e con cui ho pensato che sarebbe stato bello giocare. È molto intelligente, presente ovunque in campo, un vincente seriale. Un po’ come Harry Kane: ha fatto un lavoro fantastico al Tottenham. E non voglio mancare di rispetto al Tottenham, perché li rispetto, così come i loro tifosi, ma ha fatto il trasferimento al momento giusto, è passato da lì a una squadra d’élite. È andato al Real Madrid dove è migliorato costantemente, ha trovato continuità, ha giocato con giocatori migliori».

L’ammirazione per l’avventura al Milan e il nodo Nazionale

Gerrard si è poi soffermato sull’incredibile tenuta fisica e mentale di Modric, capace ancora oggi di essere protagonista assoluto con i colori rossoneri, sottolineando al tempo stesso quanto sia difficile per la selezione croata immaginare un futuro senza il suo leader tecnico:

«La sua longevità, soprattutto dal punto di vista della nazionale, è ammirevole. È al Milan, gioca ancora, ma la Croazia sta attraversando un periodo di transizione in cui non sta producendo giocatori in grado di sostituirlo. Credo che questo sia un motivo di preoccupazione per la Croazia. L’Inghilterra li ha travolti per 7-0 nell’ultima partita e penso che li batteranno facilmente anche questa volta. Ma per quanto riguarda il giocatore in sé, adoro guardare Modrić, è un avversario difficile da affrontare, molto intelligente, di livello mondiale, ha vinto il Pallone d’Oro. Non posso che dire elogi, un giocatore incredibile».