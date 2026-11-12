La Serie A e le strategie delle big durante la sosta: dalla settimana libera di Amorim ai piani di Chivu, Allegri e Spalletti

Con il campionato fermo fino al 21 novembre per gli impegni delle Nazionali, gli allenatori dosano riposo e carichi di lavoro. Ecco nel dettaglio i programmi di Lazio, Inter, Roma, Milan, Como, Juventus e Napoli

La Serie A osserva il secondo stop stagionale per lasciare spazio alle Nazionali. Una pausa classica di circa due settimane, utile per recuperare energie fisiche e mentali prima della ripresa fissata per sabato 21 novembre, quando scatterà la dodicesima giornata di campionato. Mentre diversi titolari sono impegnati con le rispettive selezioni, i tecnici delle principali squadre del torneo hanno tracciato programmi molto diversi tra loro per gestire i calciatori rimasti nei centri sportivi.

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Dalla capolista Lazio a Inter e Roma: il calendario degli allenamenti

A guidare la classifica c’è la Lazio di Gennaro Gattuso, reduce dal pareggio contro il Napoli: i biancocelesti tornano ad allenarsi proprio oggi, giovedì 12 novembre, dopo aver usufruito di tre giorni liberi. Sabato è in programma un test amichevole contro i maltesi del Mgarr United (formazione di Serie B), seguito da altri due giorni di stop prima della ripresa definitiva fissata per martedì 17.

Subito dietro in graduatoria, l’Inter di Cristian Chivu ha ripreso le sedute ad Appiano Gentile già nella giornata di ieri dopo i due giorni di riposo concessi in seguito alla vittoria sul Como. Per i nerazzurri è previsto un ulteriore stop nel fine settimana, per poi ripartire a pieno ritmo da lunedì prossimo in vista della trasferta contro l’Atalanta di Maurizio Sarri.

In casa Roma, invece, Gian Piero Gasperini ha riunito il gruppo a Trigoria già mercoledì: le sedute proseguiranno indicativamente fino a sabato — con valutazioni giorno per giorno da parte dello staff — per poi concedere due giorni di stacco tra domenica 15 e lunedì 16, prima di mettere nel mirino la sfida esterna contro il Parma a partire da martedì 17.

La settimana libera del Milan e le mosse di Como, Juventus e Napoli

Chi ha optato per il massimo recupero è senza dubbio Ruben Amorim: dopo il successo ottenuto contro il Genoa, l’allenatore del Milan ha concesso ai giocatori rimasti a disposizione un’intera settimana di riposo, fissando il ritrovo a Milanello direttamente per lunedì 16 novembre.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è mosso Cesc Fabregas, che dopo il ko rimediato contro l’Inter ha regalato cinque giorni liberi al suo Como per smaltire le scorie fisiche e mentali, dando appuntamento alla squadra per sabato 14 novembre.

Scelta opposta per la Juventus di Luciano Spalletti: i bianconeri hanno continuato a lavorare alla Continassa nei primi giorni della sosta, concedendosi una pausa soltanto dopo tre sedute di allenamento per poi tornare in campo lunedì 16 novembre. Infine, il Napoli di Massimiliano Allegri: dopo il pari contro la Lazio, il tecnico livornese ha ordinato subito il rompete le righe, fissando la ripresa degli allenamenti per sabato 14 novembre così da preparare con una settimana piena la delicata trasferta di Torino.