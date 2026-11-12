Goncalo Ramos è il colpo più costoso della storia rossonera: svelate tutte le cifre dell’affare

Calcio&Finanza pubblica i dettagli ufficiali dell’operazione con il PSG: 70 milioni di euro di parte fissa, 16 milioni di bonus e pagamento in quattro rate

Il Milan di Gerry Cardinale e Ruben Amorim mette a segno un’operazione destinata a entrare nella storia del club. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, Calcio&Finanza ha pubblicato il report con tutti i dettagli economici dell’acquisto di Gonçalo Ramos dal PSG, svelando cifre, bonus e modalità di pagamento.

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La parte fissa dell’operazione ammonta a 70 milioni di euro, ai quali si aggiungono 3,1 milioni di oneri accessori. Il centravanti portoghese è stato quindi iscritto a bilancio per 73,1 milioni di euro, diventando ufficialmente l’acquisto più costoso della storia rossonera.

Considerando il contratto quinquennale, la quota di ammortamento annuale sarà pari a 14,62 milioni di euro.

MILAN-PSG, PAGAMENTO IN QUATTRO RATE DA 17,5 MILIONI

Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, Milan e PSG hanno concordato il pagamento della cifra fissa attraverso quattro rate da 17,5 milioni di euro ciascuna. Le scadenze sono fissate entro il 15 luglio di ogni anno, dal 2026 al 2029.

GONÇALO RAMOS, ECCO TUTTI I BONUS: SI PUÒ ARRIVARE A 86 MILIONI

L’accordo prevede inoltre una serie di bonus che possono raggiungere complessivamente 16 milioni di euro, portando il valore massimo dell’operazione a 86 milioni.

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Nel dettaglio:

Vittoria dello scudetto: 2 milioni

Qualificazione alla fase campionato della Champions League: 1,2 milioni

Qualificazione ai quarti di Champions League: 1 milione

Qualificazione alle semifinali di Champions League: 1 milione

Qualificazione alla finale di Champions League: 1 milione

Vittoria della Champions League: 1 milione

Titolo di capocannoniere della Serie A: 2 milioni

I premi sono cumulabili nella stessa stagione e possono essere raggiunti più volte negli anni, fermo restando il tetto massimo di 16 milioni.

Esistono però alcune condizioni: Gonçalo Ramos dovrà essere disponibile e disputare almeno il 60% delle partite ufficiali del Milan nella stagione di riferimento. Se dovesse risultare indisponibile per almeno il 50% delle gare stagionali, i bonus non maturerebbero, fatta eccezione per quello relativo al titolo di capocannoniere della Serie A.

Un investimento enorme, dunque, che certifica le ambizioni del Milan e la volontà di Cardinale e Amorim di costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.