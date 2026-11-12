Camarda, Baldini lo difende: «Deve pensare che è fortunato». Il CT apre anche al prestito a gennaio

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Baldini ha parlato alla vigilia dell’amichevole contro la Francia, soffermandosi sulla situazione del giovane attaccante del Milan

Silvio Baldini, commissario tecnico dell’Italia Under 21, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Francia. Tra i temi affrontati anche la situazione di Francesco Camarda, giovane centravanti del Milan che sta attraversando un periodo complicato a causa dello scarso impiego in prima squadra.

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Il CT ha innanzitutto annunciato gli undici titolari scelti per la sfida contro i francesi, indicando anche il nome dell’attaccante rossonero.

PAROLE – «Intanto penso che la cosa che vi interessa di più sia sapere chi partirà dall’inizio. Non c’è problema, lo sanno già loro. Ve lo dico: Palmisani, Manè, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Amatucci, Lipani, Dagasso, Cacciamani, Fini e Camarda».

CAMARDA, BALDINI APRE AL PRESTITO A GENNAIO

Successivamente, Baldini ha risposto a una domanda sulle difficoltà che il classe 2008 sta incontrando al Milan, spiegando di avergli consigliato di vivere il calcio con maggiore serenità, senza lasciarsi condizionare dalla mancanza di spazio.

CAMARDA – «A Camarda ripeto sempre di togliersi dalla testa tutte le cose negative. Deve pensare che è fortunato, è un ragazzo giovanissimo che gioca in Serie A ed è in Nazionale. È un classe 2008, quindi sarà il centravanti di questa Under 21 anche nel prossimo biennio. Gli dico di giocare a calcio con il gusto di farlo, senza pensare troppo allo spazio o alla mancanza di esso; deve cercarselo in allenamento, divertirsi e poi, insieme alle persone che lo circondano, deciderà cosa fare a gennaio, se cercare più continuità altrove o meno. Quando sono con me questi problemi non esistono, perché prendiamo il calcio come un premio e non solo come sofferenza. I momenti di difficoltà aiutano a diventare ancora più bravi».

Parole importanti anche in ottica mercato: Baldini non esclude un possibile prestito a gennaio per permettere a Camarda di trovare maggiore continuità e proseguire il proprio percorso di crescita. Una situazione che il Milan dovrà valutare attentamente nei prossimi mesi.