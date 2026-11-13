Filippo Galli: «Vedo Inter e Roma un gradino sopra tutte. Occhio pure alla Lazio. Il Milan può dire la sua»

Filippo Galli intervistato da Tuttosport ha parlato del Milan attuale facendo anche qualche riferimento al passato

«Invito i tifosi ad avere pazienza e fiducia: sono convinto che il progetto targato Cardinale-Amorim darà soddisfazioni. Questo Milan nei prossimi anni tornerà a vincere». Parola di Filippo Galli, storica bandiera rossonera e uno degli “Immortali”, come erano chiamati i campioni dell’epopea berlusconiana. L’ex difensore centrale, vincitore in carriera di 5 scudetti e 3 Champions League, ha parlato a margine della presentazione del libro “Il Milan nel mondo”: «Mauro Suma è stato bravissimo nel raccontare tutti i trionfi del club che amiamo attraverso le città in cui sono accadute le varie imprese. In occasioni del genere torniamo a sentirci di nuovo giovani, facendo un bel tuffo nel passato e stando insieme a tanti amici e compagni con i quali abbiamo condiviso parecchi trionfi».

Qual è stato il successo più bello della sua fantastica storia col Diavolo? «Scelgo la Champions conquistata ad Atene contro il Barcellona, anche perché giocai quella finale da titolare. Un 4-0 indimenticabile, ma da milanista fu da brividi anche vincere contro la Steaua in un Camp Nou tutto rossonero».

Veniamo al presente: Cardinale ha ammiccato allo scudetto, questo Milan può davvero lottare per il tricolore? «Vedo Inter e Roma un gradino sopra tutte le altre per il primo posto. Occhio pure alla Lazio, che vola e gioca una sola partita a settimana, ma anche il Milan può dire la sua. Da tifoso spero che i rossoneri possano concorrere fino alla fine».

Magari anche grazie a qualche rinforzo dal mercato: si parla di Inacio, Calvani e Reggiani per la difesa… «Ottimi giocatori, ma c’è chi è più bravo di me ed è deputato alle scelte di mercato del club: mi fido di loro. Dico solo che, dopo l’infortunio di Gabbia, dietro un rinforzo serve».

Anche perché Gila è stato dirottato sulla corsia di destra. «Lo spagnolo mi sta piacendo molto anche nei panni di terzino. Sta interpretando benissimo il nuovo ruolo, dando un contributo importante anche nell’accompagnare l’azione offensiva. Ero certo che si sarebbe imposto velocemente: già alla Lazio aveva dimostrato di essere uno dei migliori elementi difensivi della Serie A. Grande acquisto».

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L’attacco sembra un po’ sterile con Ramos, che fatica a segnare. «Sono un suo estimatore. Tutti vorremmo Gonçalo più lucido e decisivo sotto porta, però non scordatevi tutto il movimento che fa senza palla. Questo passa inosservato, ma il suo lavoro è fondamentale per il gioco della squadra».

Magari con un Tresoldi in più il reparto offensivo potrebbe decollare… «È indubbio che serva un finalizzatore in grado di alzare il numero dei gol degli attaccanti. Tresoldi è bravo e sta facendo cose importanti col Bruges: bisogna però capire se uno con le sue caratteristiche possa andare bene per il gioco di Amorim».