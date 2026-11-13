Tare rompe il silenzio sul Milan: «La ferita di non andare in Champions è ancora enorme, io e Allegri abbiamo delle colpe. E su Cardinale...»

Tare torna sul Milan: «La ferita di non andare in Champions è ancora enorme». Dalla separazione a Cardinale, tutti i retroscena

L’ex direttore sportivo rossonero Igli Tare è tornato a parlare della sua esperienza al Milan e, soprattutto, della delusione per il mancato raggiungimento della qualificazione alla Champions League. Intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, il dirigente ha ripercorso i mesi trascorsi a Casa Milan, soffermandosi sulle difficoltà incontrate, sulle responsabilità della società e sulla separazione avvenuta al termine della stagione.

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Tare non ha risparmiato riflessioni critiche sulla gestione del progetto, raccontando anche alcuni retroscena relativi al rapporto con Gerry Cardinale, alle dinamiche dello spogliatoio e alle aspettative sui singoli calciatori.

PAROLE – «La ferita di non andare in Champions è ancora enorme. Io penso che dal primo giorno che sono arrivato al Milan mi sono messo anche in discussione. La tipologia del contratto? Se devo venire per andare in Champions come obiettivo allora non ho capito dove sono arrivato. Il Milan ha una storia diversa: è il club più titolato in Italia, dopo il Real Madrid è il più importante nel mondo».

LA SEPARAZIONE A FINE STAGIONE

Ripensando alla conclusione della sua avventura in rossonero, Tare ha individuato nella mancanza di pazienza uno degli aspetti che hanno condizionato il percorso. Secondo l’ex dirigente, sarebbe stato necessario concedere più tempo per costruire una squadra competitiva:

«Il dispiacere è il fatto che chi guidava la società non avesse capito che andava dato tempo alle persone. Cosa che adesso stanno facendo. Dire che servono diverse sessioni di mercato per raggiungere l’obiettivo di una squadra competitiva per vincere. All’inizio era subito la responsabilità a mettere tutti i tasselli insieme. L’esperienza dell’anno prima, la sconfitta in Coppa Italia, aveva lasciato dei segni importanti. Non sapevi da dove partire. Ma abbiamo fatto un lavoro importante nell’estate scorsa: abbiamo venduto per tanto e portato dieci giocatori nuovi. Serve anche il tempo di integrare, conoscere filosofie e creare un gruppo coeso, che ha fame di vincere».

IL CROLLO NEL FINALE DI CAMPIONATO

L’ex direttore sportivo ha poi analizzato il rendimento della squadra negli ultimi mesi della stagione, soffermandosi sulle ragioni del calo che ha compromesso la qualificazione europea:

«Fino a marzo/inizio aprile eravamo un gruppo con delle difficoltà ma sempre primo o secondo in classifica. Poi nelle ultime dieci giornate abbiamo avuto un crollo mentale dovuto ad altre dinamiche che non voglio nominare o discutere ma che hanno inciso. Ma penso che un po’ di colpe le abbiamo anche noi: io per primo, insieme a Max, dovevamo essere un po’ più attenti a determinate dinamiche. Più presenti con la squadra per portare alla fine quel risultato finale».

IL RAPPORTO CON CARDINALE

Tare ha anche raccontato alcuni retroscena del suo rapporto con il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ricordando in particolare un episodio legato alla trattativa per Ardon Jashari:

«Mi ricordo quando c’era la trattativa di Jashari, ero appena atterrato a Roma in aereo. Mi ha fatto piacere una sua telefonata perché voleva capire cosa stesse accadendo in quella trattativa. Gli ho spiegato le dinamiche e mi disse ‘se devi spendere qualche soldo in più fammi sapere che io ci sono’».

Il dirigente ha poi spiegato perché, durante la sua permanenza, avrebbe desiderato un confronto più diretto con il numero uno di RedBird:

«Durante quel percorso non ho mai avuto la possibilità di poter parlare con lui, anche volutamente, perché sopra di me c’erano persone che non volevo scavalcare. E la possibilità di un confronto avrebbe aiutato tutti quanti, non solo me. Ma perché mettendo sul tavolo tutte le problematiche poteva risolvere molto prima. Penso che per lui sia un’esperienza nuova. Ha avuto esperienze negli altri sport in America, ora ha preso delle responsabilità importanti. Ora si è preso delle responsabilità, mettendoci la faccia. Essendo presente avrei preferito avere quella presenza quando c’ero io, perché sarebbe stato molto utile, ma meglio tardi che mai per il Milan. E per lui questo è un percorso che, nel bene e nel male, prenderà delle responsabilità. Anche per lui penso che al primo posto ci sia il bene del Milan».

LE DIFFICOLTÀ DELLO SPOGLIATOIO E LE ASPETTATIVE SUI GIOCATORI

Un altro tema affrontato dall’ex dirigente riguarda la composizione della rosa e la leadership all’interno dello spogliatoio. Tare ha spiegato cosa, a suo giudizio, mancasse al gruppo e quali innesti avrebbero potuto fare la differenza:

«La sensazione che ho avuto all’inizio è che mancasse un po’ di leadership. Oltre all’arrivo di Modric, doveva venire anche Xhaka, capitano all’epoca del Leverkusen, per portare dentro un gruppo questi due giocatori veri, con delle caratteristiche importanti che potevano guidare un gruppo. Luka è più silenzioso con il suo atteggiamento in campo. Ho avuto modo di conoscere Maignan, un ragazzo straordinario che ci tiene tanto alla maglia del Milan. O anche Gabbia, un ragazzo straordinario che vive per questo club. Anche Rabiot, un giocatore la cui esperienza parlava da sola. Il grande dispiacere è che mi aspettavo di più da Pulisic a livello di responsabilità, di leadership. Un giocatore di grande livello, qualità indiscutibili, ma sono successe cose che non avevo mai vissuto nella mia carriera. O da un attaccante come Gimenez che non è riuscito a segnare un gol. Poi Pulisic per sei mesi non ha segnato un gol. Sono successe delle situazioni che capitano nel calcio, magari che appunto non segni, ma così a lungo ha inciso anche nel rendimento finale della squadra».

LA NOTTE PIÙ AMARA CONTRO IL CAGLIARI

Infine, Tare è tornato con la memoria all’ultima giornata di campionato, quando il Milan ha perso 2-1 contro il Cagliari. Una serata che, nelle sue parole, ha rappresentato il punto più doloroso della stagione:

«Quella sconfitta per 2-1 contro il Cagliari penso che sia stata la partita più brutta della mia vita. La sensazione e il dispiacere nei confronti dei tifosi allo stadio quella sera non me la scorderò mai per tutta la vita».