Milan, suggestione Van Dijk? Il difensore aspetta il Liverpool, ma i rossoneri restano alla finestra!

Il centrale olandese Van Dijk vuole proseguire la propria avventura ad Anfield, ma il futuro non è ancora definito: il Milan osserva con attenzione l’evoluzione delle trattative per il rinnovo
Il Milan guarda con interesse alla situazione di Virgil Van Dijk. Il difensore olandese, uno dei centrali più affermati del panorama internazionale, potrebbe diventare un nome da seguire con particolare attenzione qualora non dovesse arrivare un accordo per il prolungamento con il Liverpool.
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Secondo quanto riferito da Marco Ramiccia, la priorità del giocatore resta comunque quella di rinnovare il proprio contratto con i Reds. La volontà del capitano del Liverpool sarebbe dunque quella di continuare la propria esperienza ad Anfield, ma ci sarebbe un aspetto fondamentale da chiarire: le condizioni della proposta che il club inglese intende presentargli.
Van Dijk, infatti, sarebbe consapevole dell’interesse del Milan e di altri club pronti a farsi avanti nel caso in cui le negoziazioni con il Liverpool dovessero naufragare.
Il difensore vorrebbe ricevere una proposta capace di farlo sentire realmente considerato e centrale nel progetto tecnico della società inglese. Non soltanto una questione economica, quindi, ma anche un riconoscimento del proprio peso all’interno della squadra e dell’importanza ricoperta negli ultimi anni.
Per il Milan si tratta, almeno per il momento, di una situazione da monitorare senza accelerazioni.
Il futuro di Van Dijk passa soprattutto da Liverpool, ma qualora le distanze sul rinnovo non dovessero essere colmate, potrebbero aprirsi scenari interessanti sul mercato internazionale. I rossoneri restano alla finestra.