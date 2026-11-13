Mauro: «Milan e Juve sono indecifrabili. Pensi che hanno risolto i problemi e la settimana dopo sprofondano di nuovo»

Massimo Mauro è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport rispondendo alla domanda su Milan e Juventus

La stagione di Milan e Juventus continua a muoversi sul filo dell’imprevedibilità. A tracciare un bilancio impietoso ma lucido sullo stato di salute delle due grandi rivali è Massimo Mauro, che in una recente intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha messo a nudo i limiti strutturali e mentali che frenano la loro corsa ai vertici.

Il giudizio sulle due formazioni è netto e senza appello. Per l’ex centrocampista, il tratto distintivo di questo campionato è la totale mancanza di stabilità. «Sono indecifrabili. Pensi che hanno risolto i problemi e la settimana dopo sprofondano di nuovo», ha dichiarato Mauro, evidenziando lo smarrimento di fronte a prestazioni altalenanti, come quelle offerte dai rossoneri in Europa League o dai bianconeri in sfide delicate come a Cagliari o contro il Sassuolo. Passaggi a vuoto pesanti, aggravati non solo dal passivo ma soprattutto dalla dinamica con cui sono maturati sul campo.

L’emblema di questa altalena emotiva e tecnica si è visto in gare speculari. Da un lato la netta superiorità vista in match di spessore come Juventus-Napoli o nel derby di Milano; dall’altro i clamorosi black-out, ricordando come in alcune occasioni l’impressione fosse quella di assistere a «una squadra di Serie A contro una di Serie C».

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Il problema di fondo, secondo l’analisi, risiede nella continuità, fattore che distingue i top club dalle semplici compagini competitive. «Significa che fino ad adesso si è costruito male», sottolinea Mauro, pur riconoscendo a entrambe alcune doti specifiche: «Il Milan ha forse qualche centrocampista più di qualità e di quantità e la Juve una struttura difensiva più solida». Tuttavia, pregi e difetti si annullano davanti a un verdetto implacabile: l’inaffidabilità cronica rende ogni match completamente imprevedibile.