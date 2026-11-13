Modric, il CT della Croazia: «Luka è tutto per noi. Non so cos’altro dire, ho parlato più di Modric che di me negli ultimi 20 anni»

Modric nonostante l’età è ancora protagonista con la nazionale croata, del centrocampista del Milan ha parlato il commissario tecnico Slaven Bilic

A quarantuno anni su dati anagrafici che sembrano smentiti dal campo, Luka Modric continua a essere il faro assoluto della Croazia e del Milan. Un rendimento straordinario che spinge il commissario tecnico croato, Slaven Bilic, a tessere le lodi del suo intramontabile capitano, autentico punto di riferimento dentro e fuori dal rettangolo verde.

Interpellato sul peso specifico del centrocampista all’interno del gruppo, il selezionatore ha espresso tutto il suo orgoglio con parole intrise di stima e un pizzico di ironia: «Luka è tutto per noi: capitano, esempio, idolo. Non so cos’altro dire di lui, ho parlato più di Modric che di me negli ultimi 20 anni: mi fa sorridere ogni volta».

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Una dichiarazione che fotografa non solo la caratura tecnica di un campione capace di sfidare il tempo, ma anche lo spessore umano di una leggenda vivente. Tra i rossoneri e la maglia della sua nazionale, Modric continua a scrivere pagine di puro calcio, confermando come la sua leadership resti insostituibile per qualsiasi allenatore abbia la fortuna di guidarlo.