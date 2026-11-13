Ritorno di fiamma per De Cuyper: il Brighton spara alto, servono 50 milioni

I rossoneri tornano a seguire il laterale belga De Cuyper per rinforzare la corsia sinistra: la concorrenza è folta e la valutazione degli inglesi rischia di complicare i piani per gennaio

Il Milan torna a pensare a Maxime De Cuyper. Dopo l’interesse manifestato durante la scorsa estate, il club rossonero avrebbe nuovamente inserito il laterale belga nella lista dei possibili rinforzi per la fascia sinistra.

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A riportare l’indiscrezione è la stampa belga, secondo cui il classe 2000, attualmente in forza al Brighton, sarebbe finito nuovamente sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza milanista.

I numeri della sua stagione testimoniano un rendimento particolarmente interessante: 16 presenze, 4 gol e 4 assist, un bottino importante per un giocatore che fa della spinta offensiva una delle proprie caratteristiche principali.

La strada per arrivare al nazionale belga, tuttavia, non si preannuncia semplice. Sul calciatore, infatti, ci sarebbe una concorrenza internazionale particolarmente agguerrita, con Juventus, Roma, Liverpool, Arsenal e PSG che avrebbero manifestato interesse nei suoi confronti.

A rendere tutto ancora più complicato è la valutazione del Brighton. Il club inglese potrebbe chiedere fino a 50 milioni di euro, una cifra che renderebbe decisamente difficile un’eventuale operazione già nella finestra invernale di mercato.

De Cuyper è comunque un profilo molto conosciuto a Casa Milan e apprezzato per le sue qualità. Oltre alla capacità di accompagnare costantemente la manovra offensiva, il belga offre una preziosa duttilità tattica, potendo agire sia da terzino sia da esterno a tutta fascia.

Il Milan osserva: De Cuyper torna di moda, ma il prezzo è da big!