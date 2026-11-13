Tare racconta Modric: «È stato lui a convincere me, aveva una voglia di Milan pazzesca»

L’ex direttore sportivo rossonero Tare svela i retroscena della trattativa che nell’estate 2025 ha portato il fuoriclasse croato a Milano: «Nella mia testa sapevo che era il giocatore che mancava»

Igli Tare, ex direttore sportivo del Milan, è stato protagonista dell’ultimo episodio di Sky Calcio Unplugged, insieme a Gianluca Di Marzio, Stefano Borghi e Fayna. Il dirigente albanese ha ripercorso la propria esperienza in rossonero a 360 gradi: dai colpi di mercato alla grande delusione per il mancato accesso alla Champions League, passando per alcune dinamiche societarie e per il rapporto con Gerry Cardinale.

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Tra gli argomenti affrontati anche uno degli acquisti più importanti dell’estate 2025: Luka Modric. Tare ha raccontato come è nata la trattativa per portare il fuoriclasse croato a Milanello, svelando alcuni retroscena del primo contatto e spiegando quanto sia rimasto colpito dalla volontà del centrocampista di vestire la maglia rossonera.

TARE RACCONTA LA TRATTATIVA PER MODRIC

L’ex direttore sportivo ha ricordato con particolare entusiasmo i primi colloqui con il Pallone d’Oro croato, sottolineando non soltanto le sue qualità tecniche, ma soprattutto le caratteristiche umane e la mentalità dimostrata fin dal primo momento:

PAROLE – «È stato bello perché è lui che ha convinto me. Aveva una voglia di Milan pazzesca. Ho voluto fare una videochiamata prima di andare a trovarlo perché non ci credevo. Ma dopo 5 minuti nella mia testa sapevo che era il giocatore che veramente mancava al Milan. Non solo per le qualità, ma proprio come uomo e come figura che quella squadra non aveva. Non ha mai detto di no. Una foto con un bambino, un autografo, un incontro, parlare con qualcuno… Non ha mai detto di no. Sono queste cose qua che l’umiltà è la chiave per qualsiasi cosa nella vita. Mi sento fiero di aver portato un grande campione al Milan, secondo me se lui vuole può giocare altre due stagioni senza nessun problema. Non ha mai saltato un allenamento. Eravamo noi a volte a fermarlo perché era sempre lì pronto. Amare il calcio a quell’età ti fa veramente onore».