 Milan, allarme Cisse: arriva la proposta di rinnovo, ma la Premier League fa sul serio
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Milan, allarme Cisse: arriva la proposta di rinnovo, ma la Premier League fa sul serio

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Published 2 ore fa il 13 Novembre 2026
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Cisse esultanza torino milan

Cisse ha conquistato i rossoneri con otto gol stagionali e un rendimento straordinario: il club vuole blindarlo, ma Arsenal e Brighton seguono attentamente la situazione

Alphadjo Cissé e il Milan, un futuro ancora tutto da scrivere. Il giovane attaccante ha attirato l’attenzione della dirigenza rossonera grazie a un inizio di stagione particolarmente brillante: otto gol realizzati, uno ogni 83 minuti giocati. Numeri che hanno convinto il club a muoversi concretamente per blindare il talento.

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È già arrivata, infatti, una proposta per prolungare l’attuale accordo, con scadenza fissata al 30 giugno 2030.

RINNOVO, MA C’È ANCORA STALLO

Attualmente Cissé percepisce circa 800 mila euro a stagione, cifra coerente con l’investimento effettuato dal Milan nello scorso inverno per acquistarlo dall’Hellas Verona: 8 milioni di euro più 2 di bonus.

I rossoneri vorrebbero aumentare sensibilmente l’ingaggio, arrivando a una cifra vicina al doppio di quella attuale. Tuttavia, la scadenza contrattuale ancora lontana rappresenta un elemento importante nella trattativa.

Il rinnovo non è scontato: il giocatore potrebbe decidere di prolungare, ma molto dipenderà dalle condizioni economiche che verranno messe sul tavolo, soprattutto se dovesse continuare a mantenere questo rendimento.

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E IN PREMIER LEAGUE…

La concorrenza internazionale non manca. Diverse società inglesi alla ricerca di un attaccante duttile, capace di giocare da prima punta, seconda punta o esterno offensivo, avrebbero inserito Cissé nella propria lista degli obiettivi.

Tra queste figurano Arsenal e Brighton, con quest’ultimo che potrebbe offrirgli un percorso di crescita importante e la possibilità di ambire alle competizioni europee.

La valutazione del cartellino si aggirerebbe tra 50 e 60 milioni di euro, una cifra importante ma non proibitiva per le società della Premier League.

Il Milan vuole blindarlo, ma il futuro di Cissé resta tutto da decidere.

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