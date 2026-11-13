Camarda protagonista con l'Italia U21, Baldini: «Vive un momento di difficoltà psicologica»

Camarda protagonista con l’Italia U21 nell’amichevole vinta 1-2 contro la Francia. Al termine della gara Baldini ha coccolato un po’ l’attaccante

L’Italia Under 21 supera la Francia per 2-1 nell’amichevole disputata a Laval e conferma il momento positivo delle Nazionali azzurre contro i transalpini. La squadra di Silvio Baldini ha conquistato una vittoria di carattere, costruita attraverso personalità, intensità e capacità di soffrire nei momenti più delicati della partita. A decidere la sfida sono stati i gol di Francesco Camarda e Lipani.

Al termine dell’incontro, Baldini ha parlato ai microfoni della Rai, sottolineando soprattutto la qualità del gruppo e la risposta fornita dai suoi giocatori sul piano caratteriale.

PAROLE – «Ho sempre detto che questo è un gruppo forte, ne abbiamo tanti bravi in Nazionale maggiore, ed è giusto così ma anche questi hanno qualità, che abbiamo messo in campo insieme al cuore», ha dichiarato il commissario tecnico.

LA PRESTAZIONE DEGLI AZZURRINI – «Stasera i ragazzi hanno messo la passione, sono stati squadra e sono stati molto intelligenti, quindi è ancora più bello vincere così. Se ti metti a pensare agli avversari ne diventi preda. È giusto conoscerli, ma poi quello che conta è la tua voglia di vincere e misurarti».

IL CORAGGIO IN CAMPO – «Va capito che si può anche perdere perché nella sconfitta poi ci sta il miglioramento. Ci devi provare, senza nasconderti, senza stupidaggini come perdite di tempo. Così come hanno fatto oggi i ragazzi».

Italia U21, Baldini abbraccia Camarda

Uno dei momenti più significativi del post partita è stato l’abbraccio tra Baldini e Camarda. L’attaccante del Milan ha sbloccato la sfida contro la Francia e il commissario tecnico ha voluto dedicargli parole particolarmente importanti, soffermandosi anche sul momento che sta vivendo il giovane classe 2008.

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IL SOSTEGNO A CAMARDA – «Vive un momento di difficoltà psicologica, non fisica o tecnica. È un grande giocatore ma anche un ragazzo sensibile e bisogna capirlo, è del 2008. È nel giro del calcio che conta dove le pressioni ci sono e il gol se lo merita. Continuo a dirgli che è bravo perché è proprio così e non per convenienza».

La vittoria di Laval rappresenta così un altro segnale importante per l’Under 21 di Baldini, che ha mostrato personalità contro una delle selezioni giovanili più competitive d’Europa. Per il gruppo azzurro, oltre al risultato, arriva soprattutto la conferma di poter affrontare sfide di alto livello con coraggio e identità.