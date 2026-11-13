L’Italia ci ha preso gusto, battuta anche la Francia U21! A segno Camarda, in campo anche Bartesaghi

Francia Italia U21 finisce 1-2 per gli azzurrini di Baldini che bissano il successo della nazionale maggiore. In campo due rossoneri: Bartesaghi e Camarda, andato a segno

L’Italia U21 di Silvio Baldini concede il bis dopo il successo della Nazionale maggiore e supera 2-1 la Francia U21 allo Stade Francis-Le Basser di Laval. Tra i protagonisti della serata ci sono anche due giovani del Milan, Francesco Camarda e Davide Bartesaghi, entrambi schierati dal primo minuto.

Francia-Italia U21, Camarda sblocca la partita

A sbloccare il risultato è stato proprio Camarda, bravo al 54′ a concludere una grande azione degli Azzurrini. Dopo lo scarico di Dagasso sulla destra, l’attaccante rossonero ha anticipato l’uscita del portiere francese e ha depositato il pallone in rete.

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Una rete importante anche sul piano personale per il classe 2008, reduce da un periodo caratterizzato da poco spazio con il Milan e dalle inevitabili critiche legate al rendimento. Camarda ha sfiorato anche la doppietta, non trovando però lo specchio in un’altra occasione favorevole, e ha messo a referto due passaggi chiave che hanno contribuito alla creazione di altrettante opportunità per l’Italia.

Francia-Italia U21, Bartesaghi decisivo in difesa

Positiva anche la prova di Bartesaghi, protagonista di un intervento importante nel momento in cui la Francia cercava il pareggio. Il terzino rossonero ha inoltre chiuso la partita con il 100% dei duelli aerei vinti, tre contrasti vinti su otto a terra, un intercetto, una chiusura e otto palloni recuperati.

Il classe 2005 ha provato a dare il proprio contributo anche nella costruzione, chiudendo con il 75% di precisione nei passaggi e un passaggio chiave. Meno efficace invece la produzione sui cross: cinque tentativi, senza però riuscire a trovare un compagno.

Italia U21, la reazione dopo il pareggio francese

Dopo il vantaggio di Camarda, la Francia ha trovato il pareggio al 61′ con Versini. La reazione dell’Italia, però, è stata immediata: appena sette minuti più tardi Lipani ha riportato avanti gli Azzurrini, firmando il definitivo 2-1.

Una vittoria di prestigio per la squadra di Baldini, che dopo il successo della Nazionale maggiore contro la Francia conferma il momento positivo del calcio italiano anche a livello Under 21. Per Camarda, soprattutto, il gol rappresenta una risposta importante e un’iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni con il Milan.