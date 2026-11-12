Italia Francia LIVE Nations League

Italia Francia valida per la Nations League si gioca allo Stadio San Siro a Milano. Gli Azzurri vanno alla ricerca di 3 punti che sarebbero pesanti per la classifica

A San Siro va in scena Italia-Francia, una classica del calcio internazionale, valida per la Nations League. Per seguire la sintesi del match clicca qui:

SINTESI LIVE ITALIA-FRANCIA DI NATIONS LEAGUE

Tra i calciatori impegnati nel match ci sono anche due rossoneri: Mike Maignan e Adrien Rabiot (il centrocampista è anche capitano). Tra le fila azzurre invece solo tribuna per Alphadjo Cisse.