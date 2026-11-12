Moreira gioca 68 minuti in Turchia Belgio: il ruolo in cui ha giocato e i numeri della partita del giocatore del Milan

Moreira protagonista in Turchia Belgio, 68 minuti in campo per il calciatore del Milan che è partito titolare nel match di Nations League

Diego Moreira è stato grande protagonista nella sfida di UEFA Nations League tra Turchia e Belgio. Schierato da titolare come ala destra nel 4-3-3, l’esterno del Milan è rimasto in campo per 68 minuti, confermando le sue doti di spinta e imprevedibilità offensiva.

Nonostante non sia arrivato il gol, la prestazione del rossonero è stata elettrica, certificata da un indice di pericolosità importante: 0.35 di xG e 0.66 di xGOT, a testimonianza di conclusioni di notevole qualità. Nel corso della sua gara, Moreira ha calciato tre volte totali, trovando la porta con un tentativo e costringendo la retroguardia turca a un salvataggio sulla linea.

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Sull’esterno destro il classe 2004 ha cercato con insistenza l’uno contro uno e la verticalità, muovendo complessivamente 97 metri palla al piede e firmando due trasporti progressivi. Ha evidenziato ottime percentuali di precisione nella distribuzione: l’89% di passaggi riusciti (16/18) e l’86% nella metà campo avversaria, impreziositi da un passaggio chiave e da un annesso 0.29 di xA (assist previsti).

Molto attivo anche nei duelli fisici (tre vinti a terra e uno aereo), l’esterno del Milan ha dimostrato maturità e continuità di rendimento, uscendo a metà ripresa dopo aver dato un contributo fondamentale alla manovra offensiva della sua Nazionale.