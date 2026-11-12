 Formazioni ufficiali Italia Francia: le scelte di Zidane su Rabiot e Maignan
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Formazioni ufficiali Italia Francia: le scelte di Zidane su Rabiot e Maignan

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Published 3 ore fa il 12 Novembre 2026
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Maignan (2)

Formazioni ufficiali Italia Francia: i due commissari tecnici hanno deciso i ventidue calciatori che scenderanno in campo questa sera al Meazza

Alle ore 20:45 andrà in scena il match del girone 1 di Nations League tra Italia e Francia. Queste le scelte di formazione di Roberto Mancini e Zinedine Zidane:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Ct. Mancini
A disposizione: in attesa

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Doué, Barcola. Ct. Zidane
A disposizione: in attesa

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Ricordando che il commissario tecnico azzurro ha escluso dalla lista dei convocati Alphadjo Cisse, l’attaccante rossonero classe 2006 andrà in tribuna a San Siro.

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