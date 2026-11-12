Biglietti Milan Como: tutte le informazioni sulla vendita per il big match in programma il prossimo 19 dicembre

Biglietti Milan Como: modalità di vendita e prezzi dei tagliandi del match in programma il prossimo 19 dicembre a San Siro

Sarà una sfida dal sapore speciale quella che chiuderà il 2026 calcistico a San Siro. Sabato 19 dicembre, con calcio d’inizio alle ore 18.00, il Milan ospiterà il Como nell’incontro valido per la 16ª giornata di Serie A. Un derby lombardo che, per ambizioni e qualità delle rose, ha ormai assunto i contorni di un vero e proprio big match, oltre a rappresentare l’ultimo appuntamento casalingo prima della pausa natalizia. I precedenti sorridono nettamente ai rossoneri, avanti nel bilancio complessivo con 20 vittorie, 11 pareggi e sole 5 sconfitte nei 36 incroci disputati finora.

Il club di via Aldo Rossi ha ufficializzato tutte le modalità e le tempistiche per l’acquisto dei tagliandi, la cui vendita scatterà ufficialmente a partire da domani, venerdì 13 novembre.

Le fasi di vendita La campagna biglietti si articolerà in tre momenti distinti per favorire i tifosi più fedeli:

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Fase Abbonati: prenderà il via domani alle ore 15.00 e resterà aperta fino alle 23.59 di domenica 15 novembre. Ogni titolare di abbonamento per la stagione 2026/27 avrà la possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti nei settori disponibili, beneficiando di un listino prezzi dedicato.

prenderà il via domani alle ore 15.00 e resterà aperta fino alle 23.59 di domenica 15 novembre. Ogni titolare di abbonamento per la stagione 2026/27 avrà la possibilità di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti nei settori disponibili, beneficiando di un listino prezzi dedicato. Fase Milan Club: in contemporanea con gli abbonati (dalle 15.00 di venerdì 13 alle 23.59 di domenica 15 novembre), gli affiliati ai Milan Club potranno assicurarsi fino a 4 tagliandi a tariffa agevolata. Per accedere all’acquisto sarà necessario inserire il codice della propria “Tessera Socio Milan Club”, alla quale dovranno essere intestati tutti i biglietti emessi.

in contemporanea con gli abbonati (dalle 15.00 di venerdì 13 alle 23.59 di domenica 15 novembre), gli affiliati ai Milan Club potranno assicurarsi fino a 4 tagliandi a tariffa agevolata. Per accedere all’acquisto sarà necessario inserire il codice della propria “Tessera Socio Milan Club”, alla quale dovranno essere intestati tutti i biglietti emessi. Vendita libera: qualora restassero posti disponibili, la finestra aperta a tutti i sostenitori scatterà lunedì 16 novembre a partire dalle ore 15.00.

Prezzi, promozioni e canali d’acquisto I prezzi per assistere all’incontro partiranno da 34 euro in fase di vendita libera. La società ha inoltre previsto promozioni dedicate alle famiglie e alle diverse fasce d’età: gli Under 16 e gli Over 60 potranno infatti usufruire di tariffe scontate in determinati settori dello stadio già a partire dalla prima fase riservata agli abbonati.