Il rimpianto di Tare e quel progetto rimasto a metà: cosa poteva essere e non è stato?

Dalle parole dell’ex direttore sportivo Tare emerge il ritratto di un’avventura interrotta troppo presto. Oggi il Milan ha cambiato pelle ma…

Ci sono storie che finiscono senza lasciare rimpianti e altre che, invece, continuano a vivere proprio attraverso ciò che non è stato possibile realizzare. L’esperienza di Igli Tare al Milan appartiene probabilmente alla seconda categoria. Le parole pronunciate dall’ex direttore sportivo a Sky Calcio Unplugged hanno riportato a galla una stagione che, al di là dei risultati, sembra aver lasciato qualcosa di irrisolto. Non soltanto una qualificazione Champions sfumata, ma la sensazione di un progetto che non ha avuto il tempo necessario per diventare davvero riconoscibile.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Tare è arrivato a Casa Milan con l’entusiasmo di chi conosce il peso di quella maglia e con l’ambizione di contribuire alla costruzione di una squadra competitiva. Nelle sue dichiarazioni c’è un passaggio che racconta molto più di una semplice divergenza societaria: «Il dispiacere è il fatto che chi guidava la società non avesse capito che andava dato tempo alle persone». È probabilmente qui che si concentra il senso di incompiuto.

Perché costruire una squadra non significa soltanto acquistare dieci giocatori in una sessione di mercato, individuare profili interessanti o aggiungere talento a una rosa. Significa anche creare connessioni, stabilire gerarchie, costruire un’identità e soprattutto concedere al progetto il tempo di trovare una propria strada. Il Milan di quella stagione sembrava avere diversi ingredienti, ma non è mai riuscito ad amalgamarli completamente.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

UN MERCATO IMPORTANTE, MA UNA SQUADRA ANCORA DA COSTRUIRE

L’arrivo di Luka Modric, l’operazione Jashari, l’idea Xhaka e gli altri innesti raccontano una strategia che avrebbe dovuto portare esperienza, personalità e nuove soluzioni tecniche. Tare ha riconosciuto apertamente quanto fosse importante aggiungere leadership a uno spogliatoio che, secondo la sua percezione iniziale, ne aveva bisogno.

Eppure, qualcosa non ha funzionato. Il rendimento di alcuni giocatori è stato inferiore alle aspettative, altri non sono riusciti a trovare continuità e la squadra ha progressivamente smarrito quella solidità che sembrava averla accompagnata nella prima parte del campionato.

Le parole su Rafael Leao, Pulisic e Gimenez restituiscono anche il quadro delle aspettative disattese. Non si trattava necessariamente di mancanza di qualità, ma della difficoltà di trasformare il talento individuale in una responsabilità collettiva. Una squadra che vuole vincere ha bisogno di protagonisti, ma soprattutto di giocatori capaci di riconoscere il momento in cui il gruppo ha bisogno di loro.

LA FERITA CHAMPIONS E QUELLE RESPONSABILITÀ MAI COMPLETAMENTE CHIARITE

Il mancato accesso alla Champions League resta il punto più doloroso del racconto di Tare. L’ex dirigente ha parlato di un crollo mentale nelle ultime dieci giornate, facendo riferimento a dinamiche che ha preferito non approfondire. Ha riconosciuto anche le proprie responsabilità e quelle di Massimiliano Allegri, ammettendo che sarebbe servita una presenza maggiore accanto alla squadra.

È un’ammissione significativa, perché evita di trasformare il racconto in una semplice ricerca di colpevoli. Ma lascia anche spazio a una riflessione: quanto avrebbe potuto cambiare un confronto più diretto tra le diverse componenti societarie?

Il riferimento a Gerry Cardinale è emblematico. Tare ha raccontato di aver apprezzato la telefonata ricevuta durante la trattativa per Jashari, ma ha anche spiegato di non aver avuto altre occasioni di confronto diretto con il proprietario. Secondo il dirigente, una maggiore condivisione delle problematiche avrebbe potuto aiutare tutti.

Non sappiamo se sarebbe bastato per cambiare il finale. Ma è difficile non chiedersi se una struttura societaria più presente e unita avrebbe potuto accompagnare diversamente quel gruppo nei momenti di difficoltà.

OGGI C’È UNA NUOVA STRADA, MA IL PASSATO NON SI CANCELLA

Adesso il Milan ha intrapreso un nuovo percorso, con una linea societaria e tecnica che punta a restituire maggiore stabilità e chiarezza al progetto. Le responsabilità sono state ridistribuite, le scelte hanno preso una direzione diversa e l’obiettivo resta quello di riportare il club ai livelli che la sua storia impone.

Ed è giusto guardare avanti. Nel calcio, restare prigionieri dei rimpianti non serve a costruire il futuro. Ma questo non significa dover dimenticare ciò che è accaduto o rinunciare a interrogarsi sulle occasioni mancate.

Perché forse il vero rimpianto dell’esperienza di Tare non riguarda soltanto la Champions sfumata o una separazione arrivata dopo pochi mesi. Riguarda soprattutto la sensazione di aver iniziato qualcosa senza riuscire a portarlo fino in fondo.

C’era un mercato da completare, uno spogliatoio da consolidare, una leadership da costruire e un’identità da definire. C’erano giocatori importanti, un allenatore con una precisa idea di calcio e una dirigenza che avrebbe dovuto lavorare nella stessa direzione.

Cosa poteva essere quel Milan e cosa, invece, non è stato?

Non esiste una risposta certa. Forse sarebbe diventato una squadra capace di lottare stabilmente per lo scudetto, forse avrebbe comunque incontrato le stesse difficoltà. Il calcio non concede controprove e i rimpianti non assegnano punti in classifica.

Resta però una sensazione difficile da archiviare: quel Milan non è stato soltanto un progetto fallito, ma un progetto che non ha avuto il tempo di dimostrare fino in fondo cosa avrebbe potuto diventare.

E oggi, mentre il club prova a scrivere una nuova pagina, le parole di Tare riportano inevitabilmente a quella precedente. Una pagina chiusa, ma non del tutto dimenticata. Perché a volte, nel calcio come nella vita, ciò che pesa maggiormente non è quello che è andato storto, ma tutto quello che non si è mai riusciti a vedere realizzato.