Camarda protagonista con l’Italia U21! Gol e vittoria contro la Francia: la sua partita

Camarda protagonista con l’Italia U21! L’attaccante sblocca il match prima di lasciare il campo a Ekhator nel successo per 2-1 degli azzurrini sulla Francia

L’Italia Under 21 replica la Nazionale maggiore e supera la Francia per 2-1 in un prestigioso test amichevole disputato allo Stade Francis-Le Basser di Laval. Una sfida intensa e ricca di spunti, che ha visto tra i grandi protagonisti della serata Francesco Camarda, autore della rete che ha sbloccato il match al 54′, prima della temporanea parità firmata da Versini e del definitivo sorpasso azzurro griffato da Luca Lipani.

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Una prestazione di spessore per il classe 2008 di proprietà del Milan, utile a scacciare le critiche accumulatesi in un periodo non semplice, caratterizzato dal minutaggio ridotto in prima squadra sotto la gestione di Ruben Amorim e da qualche prova sottotono vissuta recentemente anche con la maglia dell’Under 21. A Laval, il giovane attaccante ha risposto sul campo, recitando un ruolo da protagonista assoluto.

L’analisi della prestazione: gol, occasioni e spunti tecnici

Impiegato per 62 minuti – lasciando il terreno di gioco proprio in concomitanza con il momentaneo pareggio transalpino -, Camarda ha messo in mostra un repertorio completo ed efficace.

Nel bilancio offensivo della sua gara figurano 2 conclusioni totali: una terminata nello specchio della porta (trasformata nel gol del vantaggio) e una finita fuori, catalogata come grande occasione non concretizzata. Ma il contributo del numero 9 azzurro si è esteso ben oltre la finalizzazione: il centravanti rossonero ha servito 2 passaggi chiave ai compagni, confezionando altrettante occasioni da rete e registrando un’ottima precisione nei passaggi attestata all’81%.

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Fase difensiva e margini di crescita

Anche in fase di non possesso l’attaccante ha offerto un supporto prezioso seppur essenziale, certificato da 1 intervento difensivo (una chiusura provvidenziale), 3 palloni recuperati e 1 duello vinto. Resta questo, verosimilmente, il terreno su cui l’attaccante è chiamato a lavorare con maggiore continuità per completare il proprio bagaglio.

Con un fallo commesso e uno subito nel corso della contesa, la prova complessiva del giovane centravanti azzurro va archiviata decisamente in positivo, offrendo un’iniezione di fiducia fondamentale per il prosieguo della sua stagione tra club e nazionale.