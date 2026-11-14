Ma che fine ha fatto Origi? Dal flop con il Milan fino a... Harvard dopo il ritiro: il belga studia per diventare imprenditore

L’ex attaccante rossonero si è iscritto al programma semestrale Crossover Into Business della Harvard Business School. Nel mirino una nuova carriera nel mondo degli affari e il sogno di un brand legato alla moda

Voltata definitivamente pagina dopo l’addio al calcio giocato annunciato lo scorso giugno, Divock Origi ha scelto gli Stati Uniti d’America per costruire il proprio futuro lontano dal terreno di gioco. L’ex attaccante del Milan ha infatti deciso di investire con determinazione sulla propria formazione manageriale, iscrivendosi alla prestigiosa Harvard Business School per prendere parte al programma Crossover Into Business.

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Cos’è Crossover Into Business: il percorso tra sport e imprenditoria

Non si tratta di un corso di laurea tradizionale, bensì di un percorso intensivo della durata di un semestre, sviluppato appositamente per accompagnare gli atleti professionisti — sia ancora in attività sia già ritirati — nella delicata transizione verso il mondo aziendale e dell’imprenditoria.

Durante il programma, i partecipanti vengono affiancati direttamente da due studenti iscritti al percorso MBA di Harvard, figure di riferimento che li guidano nell’approfondimento delle dinamiche finanziarie, gestionali e strategiche necessarie per affrontare con competenza le opportunità professionali successive alla carriera sportiva.

La passione per la moda nata a Milano e gli obiettivi futuri

La decisione di intraprendere questo percorso accademico si lega a doppio filo con un interesse coltivato proprio durante la sua esperienza italiana con la maglia del Milan: quello per il settore della moda e dell’abbigliamento. L’obiettivo dichiarato dell’ex centravanti belga è infatti trasformare questa passione in una realtà imprenditoriale concreta, valutando future collaborazioni con importanti marchi internazionali o arrivando, in prospettiva, a lanciare un proprio brand.

Una scelta lungimirante e strutturata per acquisire gli strumenti adatti a muoversi con successo nel mondo del business, inaugurando così un nuovo capitolo professionale dopo i trofei e i gol conquistati sui campi europei.