Non solo il sogno van Dijk per il 2027: da Gonçalo Inácio all’attacco, tutti gli obiettivi del Milan per il mercato invernale

Mentre van Dijk accende la fantasia dei tifosi in vista dell’estate a parametro zero, la dirigenza di via Aldo Rossi prepara una finestra invernale di grande movimento per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim

Le recenti dichiarazioni di Virgil van Dijk sul proprio futuro in bilico al Liverpool hanno inevitabilmente riacceso l’entusiasmo e la fantasia dei tifosi del Milan in vista della prossima estate. La possibilità di ingaggiare a parametro zero un leader difensivo di caratura mondiale nel 2027 rappresenta senza dubbio una suggestione affascinante per le ambizioni del club rossonero, ma in via Aldo Rossi lo sguardo è rivolto prima di tutto all’immediato futuro e alla prossima finestra di calciomercato di gennaio.

La strategia per gennaio: Gonçalo Inácio primo obiettivo per la difesa

L’obiettivo prioritario della dirigenza milanista è infatti quello di intervenire subito sul mercato invernale per puntellare e rendere ancora più competitiva la rosa affidata a Ruben Amorim, chiamata a reggere il doppio impegno tra Serie A ed Europa League. Il primo tassello individuato riguarda proprio il pacchetto arretrato: arriverà immediatamente un nuovo difensore centrale.

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In cima alla lista dei desideri del tecnico portoghese e degli uomini mercato rossoneri resta ben saldo il nome di Gonçalo Inácio, profilo ideale per qualità tecniche e conoscenza dei meccanismi tattici dell’allenatore. Tuttavia, considerando gli elevati costi dell’operazione, il Milan sta parallelamente iniziando a guardarsi intorno per individuare eventuali alternative meno onerose ma comunque pronte a garantire affidabilità immediata.

Rivoluzione offensiva: punta d’esperienza, prestito per Camarda e nodo Estêvão

I movimenti invernali del Diavolo non si limiteranno però al solo reparto difensivo, coinvolgendo in maniera significativa anche l’attacco. La società è infatti al lavoro per regalare ad Amorim un centravanti di esperienza, capace di assicurare peso specifico e gol nella seconda parte di stagione. Un innesto che aprirà le porte alla partenza temporanea di Francesco Camarda, sempre più indirizzato verso un addio in prestito per trovare continuità e minutaggio prezioso.

Infine, attenzione anche alle corsie laterali: la dirigenza rossonera sta valutando l’acquisto di un nuovo esterno offensivo, un’operazione che potrebbe intrecciarsi con il futuro di Estêvão del Chelsea, la cui posizione è al vaglio con l’ipotesi di una possibile cessione già nella sessione di gennaio.