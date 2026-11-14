Il Milan si prepara al rush dopo la sosta: ecco il calendario dei rossoneri tra campionato ed Europa League

I rossoneri di Ruben Amorim si preparano a un tour de force tra campionato ed Europa League: si riparte domenica 22 novembre a San Siro contro il Frosinone, fino al big match dell’Olimpico contro la Roma del 9 gennaio

Con la seconda sosta stagionale dedicata agli impegni delle Nazionali ormai nella sua fase centrale, in casa Milan inizia il conto alla rovescia per il ritorno in campo. Una volta rientrati a Milanello tutti i giocatori impegnati tra Nations League e amichevoli internazionali, la formazione guidata da Ruben Amorim si tufferà in un ciclo di partite tanto ravvicinato quanto decisivo, reso ancor più impegnativo dal doppio fronte tra Serie A ed Europa League.

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Dalla ripresa col Frosinone alla trasferta in Grecia: il programma

La Lega Serie A ha infatti ufficializzato date, orari e programmazione televisiva dalla 12ª alla 19ª giornata di campionato. Il Diavolo riaprirà le danze tra le mura amiche di San Siro domenica 22 novembre alle ore 18.00 contro il Frosinone (match visibile su DAZN e Sky), per poi volare immediatamente in Grecia ad affrontare l’Olympiakos nella quinta giornata della fase campionato di Europa League, fissata per giovedì 26 novembre alle 18.45. A chiudere il mese di novembre sarà invece il posticipo in trasferta sul campo del Cagliari, in programma lunedì 30 novembre alle ore 20.45 in esclusiva su DAZN.

Il tour de force di dicembre e l’apertura del 2027

Il mese di dicembre proporrà incroci di altissimo livello e appuntamenti fondamentali su entrambi i fronti. I rossoneri apriranno il mese domenica 6 dicembre alle ore 20.45 ospitando il Parma a San Siro (DAZN), prima di rituffarsi nell’atmosfera europea giovedì 10 dicembre alle 21.00 per l’attesa sfida casalinga contro il Sunderland. Tre giorni più tardi, domenica 13 dicembre alle ore 20.45, il Milan sarà atteso dalla delicatissima trasferta del Maradona contro il Napoli (DAZN), chiudendo infine l’anno solare tra le mura amiche contro il Como sabato 19 dicembre alle ore 18.00 (DAZN).

Il 2027 si aprirà infine con un trittico ad altissima intensità nel giro di appena sette giorni, tutto trasmesso in co-esclusiva da DAZN e Sky: si partirà sabato 2 gennaio alle 20.45 con il derby lombardo in trasferta contro il Monza, per poi tornare subito a San Siro martedì 5 gennaio alle 20.45 contro la Fiorentina. A chiudere ufficialmente il girone d’andata della Serie A sarà infine il big match dello Stadio Olimpico contro la Roma, fissato per sabato 9 gennaio alle ore 18.00 su DAZN.