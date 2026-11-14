Moreira verso la titolarità in Belgio Italia: e Cisse invece troverà spazio dal primo minuto?

Moreira potrà essere seguito “da vicino” dai tifosi milanisti nel match della Nazionale italiana contro il Belgio, il rossonero è favorito per una maglia

Notte di fascino e di forti tinte rossonere in vista della super sfidante di Nations League tra Belgio e Italia. Gli appassionati del “Diavolo” che seguiranno con attenzione la Nazionale guidata da Roberto Mancini avranno infatti più di un motivo per focalizzare lo sguardo sul terreno di gioco e sulle rispettive panchine, in un incrocio che profuma inevitabilmente di casa Milan.

I riflettori sono puntati soprattutto su Diego Moreira. L’esterno belga, punto di forza del club di Via Aldo Rossi, si candida fortemente per una maglia da titolare e dovrebbe partire dal primo minuto nello scacchiere tattico dei Diavoli Rossi, pronto a sfruttare la sua consueta spinta sulla fascia per mettere in apprensione la retroguardia azzurra.

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Dall’altra parte della barricata, l’attenzione in casa milanista è tutta per Alphadjo Cisse. Il giovane talento, unico rappresentante rossonero all’interno della selezione italiana, dopo aver vissuto da vicino l’emozione della prima chiamata in Nazionale maggiore si appresta a vivere il match inizialmente dalla panchina. Per lui, pedina preziosa per il presente e il futuro del club meneghino, non è escluso un impiego a partita in corso, pronto a sfruttare ogni singolo minuto qualora il commissario tecnico decidesse di pescare energie fresche tra le riserve.

Una contesa nella contesa, dunque, che impreziosisce ulteriormente una classica del calcio europeo e regala ai tifosi del Milan un motivo in più per non staccare gli occhi dalla televisione.