Rabiot va oltre gli xG: che numeri in Serie A per il centrocampista del Milan. Meglio anche di Raimondo e Varela

Rabiot ha già segnato 5 gol in questo campionato, andando ben oltre ai suoi xG personali. Da applausi il centrocampista francese

Nel calcio moderno l’analisi metrica è uno strumento imprescindibile, ma a volte i numeri nudi e crudi vengono ribaltati da una straordinaria freddezza sotto porta. È il caso dei grandi over-performer di questa stagione, autentici cecchini capaci di trasformare in oro ogni pallone vagante, superando ampiamente le aspettative dei gol attesi (xG).

In vetta a questa speciale e affascinante classifica spicca un nome d’eccezione: Adrien Rabiot. Il centrocampista del Milan sta dominando la scena in Serie A con un rendimento realizzativo impressionante, firmando 5 reti a fronte di appena 1,50 xG. Un divario che certifica non solo una precisione balistica fuori dal comune, ma anche una spiccata propensione a incidere nei momenti chiave della partita, sfruttando al massimo ogni singola opportunità.

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Accanto al francese, la tendenza trova conferma in altri profilidi grande impatto offensivo. Tra i protagonisti di questo avvio figurano anche Raimondo, autore di 8 gol da 5,10 xG, e Varela, capace di gonfiare la rete per 9 volte a fronte di 5,50 xG.

Dati alla mano, emerge una verità inequivocabile: se gli xG misurano la qualità delle occasioni create, questi campioni dimostrano che il fattore umano, la tecnica di tiro e il cinismo possono riscrivere le leggi della statistica, regalando spettacolo e punti pesanti alle rispettive squadre.