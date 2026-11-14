Balde nome per Milan e Roma, ma lo stipendio resta un peso: l’indiscrezione di Romano

Balde nome per Milan e Roma, ma lo stipendio resta un peso. Nell’ultimo aggiornamento su YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sul terzino spagnolo

Alejandro Balde torna al centro delle indiscrezioni di mercato. Il terzino del Barcellona è stato accostato nelle ultime settimane anche a Milan e Roma, due club che secondo Fabrizio Romano conoscono bene la situazione del giocatore e hanno rapporti consolidati con il suo agente Jorge Mendes.

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Milan, Balde è stato proposto anche ai rossoneri

Nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha spiegato che il nome di Balde va tenuto sotto osservazione in vista delle prossime sessioni di mercato. Il giornalista ha riferito che il giocatore sarebbe stato proposto in Italia già durante la scorsa estate, anche al Milan, attraverso il suo procuratore.

L’interesse italiano, quindi, esiste, ma l’operazione presenta soprattutto una questione economica da considerare con attenzione.

Balde, poco spazio e possibilità di cambiare

Secondo quanto riferito da Romano, Balde ha trovato poco spazio al Barcellona e sarebbe alla ricerca di una soluzione che possa garantirgli maggiore continuità. Tra le ipotesi ci sarebbe anche quella di una partenza in prestito, qualora il club catalano decidesse di aprire a questa formula.

Il possibile trasferimento, però, dovrebbe fare i conti con l’ingaggio del terzino. Romano ha indicato in circa 5,5 milioni di euro netti all’anno lo stipendio del giocatore, una cifra che renderebbe comunque impegnativa anche un’operazione temporanea.

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Milan e Roma, il nodo resta l’ingaggio

Il Milan e la Roma vengono dunque accostati a Balde soprattutto in relazione ai rapporti con Jorge Mendes e alla conoscenza della situazione contrattuale del giocatore. Per trasformare l’interesse in una trattativa concreta, però, sarà necessario valutare la formula dell’eventuale trasferimento e soprattutto la sostenibilità economica dell’ingaggio.

Per il momento, dunque, Balde rappresenta un nome da monitorare per il mercato italiano, con Milan e Roma tra i club indicati nel quadro delineato da Fabrizio Romano.