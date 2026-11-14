Gila rivela: «Lo psicologo mi ha aiutato a cambiare prospettiva. Accettare la pressione è positivo, adesso osservo Modric»

Mario Gila è stato protagonista di The Chamber, la serie di interviste del Milan sul tema del benessere mentale. Le sue parole

Mario Gila, difensore del Milan, è il protagonista del secondo episodio di The Chamber, la serie di interviste realizzata dal club rossonero sul tema del benessere mentale. Nel corso della conversazione con Luca Casadei, pubblicata sui canali ufficiali del Milan, il difensore spagnolo ha raccontato il proprio percorso personale e il modo in cui ha imparato a gestire pressione, errori e difficoltà.

Milan, Gila racconta il suo percorso

IL SUPPORTO PSICOLOGICO – «Mi sono rivolto a uno psicologo perché stavo attraversando un periodo molto difficile e non riuscivo a venirne fuori da solo. Ci viene chiesto di affrontare situazioni che per me sono molto pesanti a livello mentale a soli ventuno anni, quando non hai esperienza lavorativa e ti arriva tutto addosso molto in fretta. Così mi sono rivolto a uno psicologo e ho cambiato completamente prospettiva; tutto ciò che di negativo mi capitava ho iniziato a vederlo come un passo avanti, pensando che fosse qualcosa di utile per migliorare, qualcosa che dovesse succedere. Cambiando prospettiva cambia tutto. Prima ero molto severo, davvero molto severo, pretendevo molto da me. Adesso sono una persona molto più tranquilla. Tutti possiamo sbagliare e attraversare momenti difficili, quindi il modo in cui mi tratto, in cui rispondo a me stesso, in cui mi parlo, credo che sia fondamentale per mantenere un atteggiamento costantemente positivo».

LA CAMERA SEMI-ANECOICA – «Questa esperienza mi è piaciuta moltissimo perché ho provato una grande pace. Mi sono sentito molto tranquillo ed è stata un’esperienza che ho vissuto raramente. Sono una persona a cui piace meditare, entrare in contatto con sé stesso. Mi piace tutto ciò che riguarda la spiritualità, a dir il vero, e ho provato tanta pace, davvero tanta, perché in un silenzio così assoluto, un silenzio così puro, entrando in contatto con me stesso, è stata davvero un’esperienza che non so se dimenticherò mai».

IL CONTROLLO – «Volenti o nolenti, un calciatore tende ad avere la mente sempre in attività. È una professione che comporta un grande dispendio di energie mentali. Però cerco, per esempio in vacanza o nei momenti in cui abbiamo un po’ di tempo libero, di trovare situazioni in cui possa sentirmi – magari non proprio come in quella stanza – ma in cui riesca a entrare in contatto con me stesso, a ritrovare quel Mario che a volte si perde un po’ a causa del lavoro che fa».

LA RICERCA DELLA PERFEZIONE – «Prima lo ero ovunque: in famiglia, con i compagni di squadra, con gli amici, ma adesso vedo la mia vita privata in modo diverso. Prima no, perché la perfezione è davvero estenuante e alla fine tutte quelle aspettative, la perfezione ti sfinisce, e credo che fino a un certo punto sia anche noiosa: non riesci a vedere la persona fino in fondo, la sua essenza più autentica. Quindi sono stato così per molto tempo nella mia vita. Sono giovane, ma sono stato così. Adesso sto imparando sempre di più ad accettare le persone per come sono, a capire ogni momento e a coglierne l’essenza».

GLI ERRORI – «Sono cambiato moltissimo. All’inizio della mia carriera qui in Italia ho attraversato un periodo durissimo e ho toccato il fondo, ma grazie a un aiuto esterno, a un sostegno psicologico, sono riuscito a superarlo. Ecco perché parlo di prima: prima ero davvero molto duro con me stesso, non mi concedevo di sbagliare; se sbagliavo mi giudicavo in modo molto negativo, non accettavo la possibilità di sbagliare o di commettere errori. Adesso lo gestisco molto meglio: ora sento che l’errore fa parte del mestiere, è qualcosa che ti aiuta a migliorare, qualcosa che ti aiuta a crescere».

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COME GESTIRE LA PRESSIONE – «Credo che accettare quella pressione sia positivo, perché ti prepara alla gara. Ma adesso non mi capita più che mi blocchi, perché l’ho vissuto in passato. Ho provato quella pressione che ti paralizza ed è molto negativa, perché è molto diversa dalla pressione che si prova quando si è mentalmente equilibrati, che serve a prepararti».

LA FIDUCIA IN SE STESSO – «Sono una persona che ha sempre dato molto l’impressione di avere grande fiducia in se stessa. Insomma, anch’io ero convinto di avere molta fiducia in me stesso, ma in realtà nei momenti difficili quella fiducia veniva meno, perché bastava un momento negativo e iniziavo a dubitare di me stesso. Credo che quella fiducia si costruisca attraverso un percorso psicologico e sentendosi sicuri nel proprio lavoro».

L’ESEMPIO DI MODRIC – «Adesso abbiamo Luka Modric in squadra e lo osservo molto: guardo come si comporta, la sua umiltà, il modo in cui gestisce le situazioni. E queste cose riesci ad apprezzarle quando stai bene con te stesso».

IL MOMENTO ATTUALE – «In questo periodo della sua vita Mario è molto felice. Sono esattamente dove voglio essere, sono in un posto dove mi vogliono bene. Sono diventato papà un anno fa, ho una moglie che mi vuole molto bene, quindi è come se tante cose andassero di pari passo. Nel lavoro va tutto bene, in famiglia va tutto bene, ho degli amici che considero persone di grande valore, ho anche una famiglia che per me ha un valore immenso, quindi è come se adesso andasse tutto molto bene. Mi sento molto equilibrato, molto sereno, è come se fossi esattamente dove voglio essere».

Il racconto di Gila in The Chamber restituisce quindi una prospettiva personale sul percorso affrontato dal difensore, tra difficoltà, supporto psicologico e ricerca di un maggiore equilibrio. Un’esperienza che lo spagnolo ha scelto di condividere apertamente anche per raccontare il lato meno visibile della vita di un calciatore.