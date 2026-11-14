Ronaldinho torna in campo in Serie C col Ravenna: «Il Milan è stato stupendo, quel gol nel derby è speciale. Endrick? Può giocare ovunque»

Una notizia destinata a far sognare gli appassionati di calcio di tutto il mondo: Ronaldinho, ritiratosi ufficialmente dall’attività agonistica nel lontano 2018, è pronto a rimettersi gli scarpini ai piedi e tornare in campo da giocatore. L’ex numero 80 del Milan sarà infatti protagonista già nella giornata di domenica in Serie C, indossando la maglia del Ravenna nel sentitissimo derby contro il Forlì.

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia di questo nuovo e suggestivo capitolo in Romagna, il Gaucho ha riavvolto il nastro dei ricordi soffermandosi con affetto sulla sua avventura in rossonero, a partire dalla prima rete segnata in Italia proprio nella stracittadina contro l’Inter:

Alla domanda su quale sia il ricordo più bello conservato dell’esperienza a Milanello, il fuoriclasse brasiliano non ha saputo sceglierne soltanto uno, racchiudendo tutto in un unico grande abbraccio ideale al mondo rossonero:

Ronaldinho ha poi spiegato le motivazioni dietro la scelta di accettare la sfida del Ravenna, nata dal solido legame con il presidente Ignazio Cipriani, senza far mancare la propria benedizione di mercato per Endrick, giovane talento brasiliano del Real Madrid finito nel mirino del Milan in vista della sessione invernale:

«Sono felice. Sono felice perché dopo tanto tempo posso tornare in campo. Mi piace l’idea di poter dare gioia a questi miei nuovi tifosi. Sono tornato per l’amicizia che abbiamo con Ignazio Cipriani e per le cose che vogliamo per il futuro. Se farò spettacolo? Sono qui per vivere un momento particolare, unico e speciale della mia vita: e penso che anche per gli altri calciatori magari, o spero, sarà una giornata speciale. Ho cominciato tanti anni fa e quando ho finito mi sono voltato indietro e ho realizzato: ho vinto tutto. Adesso ho l’opportunità di rifare qualcosa nel calcio, questo mi rende felice, anche per far passare una bella giornata ai tifosi vivendo l’inizio di questa bella avventura con allegria. Spero solo che tutti si possa passare una bella giornata assieme. Endrick? È un ragazzo che può giocare in tutte le parti del mondo: ha fatto tanti campionati e bene, in Francia, Brasile e Spagna, è molto giovane e può giocare facendo bene sì…».