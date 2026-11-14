Ma chi è James Fontanella-Khan? Il nuovo Chief Corporate Affairs Officer del Milan: il “braccio destro” italiano di Gerry Cardinale

Ex US Finance Editor del Financial Times ed ex portiere nelle giovanili del Piacenza insieme ad Alberto Gilardino: dal 1° novembre l’arrivo del dirigente classe 1983 per connettere la proprietà statunitense con le radici italiane del club

Prosegue la profonda riorganizzazione strategica e societaria in casa Milan. A partire dallo scorso 1° novembre, il club rossonero ha ufficialmente inserito nel proprio organigramma un nuovo tassello di altissimo profilo per affiancare la proprietà: si tratta di James Fontanella-Khan, giornalista classe 1983 di chiare origini italiane ed ex US Finance Editor del prestigioso Financial Times.

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Un ruolo chiave: il “braccio destro” di Cardinale e direttore generale ombra

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, quello affidato a Fontanella-Khan è un incarico di straordinaria ampiezza strategica e operativa, che nel gergo tecnico può essere equiparato a tutti gli effetti a quello di un direttore generale:

«È molto ampio: nel nostro gergo tecnico, lo si potrebbe definire un direttore generale. È, a conti fatti, il braccio destro di Cardinale in Italia: si occupa di comunicazione, di politica (sarà lui presente in Lega Serie A) e di rappresentanza, cercando di connettere la parte con sede negli Usa della proprietà rossonera con le forti radici italiane del Milan, al fine di ristabilirne la vera essenza e la grande identità».

Un ponte fondamentale, dunque, tra la visione globale e finanziaria di RedBird — incarnata dal patron Gerry Cardinale — e il quotidiano tessuto istituzionale, politico e sportivo del calcio italiano, a partire dalla rappresentanza ufficiale in seno alla Lega Serie A.

Dal passato tra i pali nelle giovanili del Piacenza con Gilardino alla grande finanza internazionale

Dietro il profilo del manager e fine analista finanziario si cela anche una curiosità legata al mondo del campo. Da ragazzo, infatti, Fontanella-Khan ha coltivato una vera e propria carriera calcistica giovanile come portiere: è cresciuto indossando la maglia del Piacenza dal 1996 al 2000, arrivando fino alla formazione Primavera e condividendo lo spogliatoio — nella stagione 1999-2000 — anche con un giovanissimo Alberto Gilardino, futuro attaccante e icona anche del Milan.

Successivamente, dopo aver disputato la stagione 2000-2001 in Serie D con la maglia del Pavia, Fontanella-Khan ha scelto di lasciare i pali e l’Italia per intraprendere la prestigiosa carriera giornalistica internazionale che lo ha portato ai vertici del Financial Times, fino alla recente e prestigiosa chiamata per guidare la nuova era istituzionale del Milan.