Matteo Gabbia sposa la linea di Ruben Amorim: «Dobbiamo capire quanto pesi non vincere una partita in questo club» – Milan News 24

Intervistato a margine dell’evento organizzato da Fondazione Milan, il difensore rossonero analizza gli alti e bassi tra Serie A ed Europa League, richiamando lo spogliatoio alla mentalità vincente e al lavoro quotidiano

Un messaggio da leader vero, pronunciato con la lucidità di chi conosce profondamente il peso specifico e la storia della maglia rossonera. Intervistato nel pomeriggio di ieri a margine di un’iniziativa promossa da Fondazione Milan, Matteo Gabbia ha analizzato il momento della squadra di Ruben Amorim, soffermandosi sul rendimento fin qui altalenante tra campionato ed Europa League e sposando in pieno il recente richiamo del tecnico portoghese.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Il momento del Milan e l’allineamento totale con Ruben Amorim

Il difensore centrale ha sottolineato come gli alti e bassi fisiologici facciano parte del percorso di crescita di un gruppo impegnato su più competizioni, evidenziando però la necessità di compiere un immediato salto di qualità sul piano della mentalità:

«Se fosse così facile, ovviamente tutte le squadre non affronterebbero mai delle sconfitte. Io penso che faccia parte un pochino del percorso di una squadra che è in costruzione, di una squadra che sta giocando in questo momento su due fronti, dove può entrare il terzo che è la Coppa Italia e dove vuole cercare di fare bene in ogni ambito. Penso che sia un qualcosa su cui dobbiamo ragionare e sono d’accordo con quello che ha detto Amorim, cioè che dobbiamo davvero capire quanto poi pesi non vincere una partita in questo club».

La ricetta dello spogliatoio: «Ogni partita va preparata come questione di vita o di morte»

Proseguendo nella propria riflessione, Matteo Gabbia ha indicato con chiarezza quale debba essere l’atteggiamento quotidiano a Milanello per trasformare le ambizioni in risultati concreti e dare continuità al cammino stagionale:

«Dobbiamo capirlo e questo ci deve far preparare la partita ancora meglio. Ogni allenamento ci deve far arrivare alla partita pensando che sia questione di vita o morte e questo penso che debba essere il nostro mood e la nostra preparazione nell’allenamento. Questo penso che possa essere l’unico segreto, come ho detto prima: il lavoro poi paga e penso che lavorando bene ci potremo togliere delle belle soddisfazioni».