Solo uno scampolo di gara per Estupinan con l’Ecuador: vittoria per 2-0 contro il Costa Rica e pochi minuti nel finale

L’Ecuador si impone in amichevole sul campo neutro in Colombia grazie alle reti di Jordy e Moises Caicedo. L’esterno rossonero subentra all’85’ risparmiando energie preziose in vista del prossimo test contro la Bolivia

Notte di impegni internazionali ma con un impiego decisamente ridotto per Pervis Estupinan, uno dei giocatori del Milan attualmente convocati dalle rispettive selezioni durante la sosta. Nella sfida amichevole disputata nella notte italiana su campo neutro in Colombia, l’Ecuador ha superato con un netto 2-0 il Costa Rica, regolando gli avversari con una rete per tempo al termine di una gara ben controllata.

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Il racconto del match e le scelte di Marcelo Gallardo

La formazione ecuadoregna ha indirizzato l’incontro già nella prima frazione di gioco, trovando il gol del vantaggio al 22′ grazie a Jordy Caicedo. Nella ripresa la sfida si è ulteriormente messa in discesa al 68′, momento in cui il Costa Rica è rimasto in inferiorità numerica per l’espulsione rimediata da Mesen. Con l’uomo in più, la squadra allenata dal commissario tecnico argentino Marcelo Gallardo ha amministrato i ritmi fino all’83′, quando Moises Caicedo ha firmato il definitivo raddoppio trasformando un calcio di rigore.

In quest’occasione, il CT Gallardo ha scelto di lasciare inizialmente in panchina il laterale rossonero, gestendone con prudenza il minutaggio. Estupinan ha fatto il proprio ingresso sul terreno di gioco soltanto all’85′, subito dopo la rete del 2-0, rilevando Piero Hincapié e disputando così appena cinque minuti regolamentari oltre al breve recupero concesso dall’arbitro.

Prossimo appuntamento contro la Bolivia prima del rientro a Milanello

Un impiego centellinato che rappresenta senza dubbio una buona notizia per Ruben Amorim e lo staff tecnico milanista, che potranno riabbracciare il giocatore senza eccessivo affaticamento muscolare alla ripresa degli allenamenti a Milanello. Prima di fare rientro in Italia, tuttavia, l’Ecuador di Estupinan tornerà nuovamente in campo per un secondo test amichevole, in programma alle 00.30 italiane del prossimo 18 novembre contro la Bolivia.