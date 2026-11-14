Show totale di Reijnders con l’Olanda: tripletta in appena 21 minuti nel clamoroso 7-0 alla Grecia per l’ex Milan

Alla Johan Cruijff Arena, Reijnders trascina gli Oranje di Xavi con una prestazione straordinaria nel primo tempo, spazzando via una selezione greca fin lì imbattuta in UEFA Nations League

Una serata magica, destinata a restare impressa nella memoria dei tifosi olandesi e degli appassionati di calcio internazionale. Tra i risultati più clamorosi di questa sosta dedicata alle Nazionali spicca senza dubbio il travolgente 7-0 con cui l’Olanda ha letteralmente spazzato via la Grecia nella cornice della Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

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Un successo roboante non solo per le proporzioni del punteggio, ma anche perché arrivato contro una selezione ellenica che finora aveva stupito tutti in UEFA Nations League, restando imbattuta nelle prime quattro giornate grazie ai 4 punti raccolti contro la Germania, ai 3 contro la Serbia e al pareggio strappato proprio agli Oranje all’andata.

Il Reijnders-show: tre gol tra il 12′ e il 33′ per indirizzare il match

A rendere ancora più spettacolare e indimenticabile la notte della formazione guidata dal commissario tecnico Xavi Hernández ci ha pensato un grande ex del Milan, Tijjani Reijnders, autentico mattatore dell’incontro con una prova balistica e di inserimento fuori dal comune.

La partita non è mai stata realmente in discussione, al punto da chiudersi già all’intervallo sul punteggio tennistico di 5-0. Dopo il lampo iniziale firmato da Summerville che aveva immediatamente sbloccato la sfida, è salito in cattedra proprio Reijnders, capace di realizzare una tripletta clamorosa nell’arco di appena 21 minuti: il centrocampista ha aperto il suo personale tabellino al 12′, ha raddoppiato poco dopo al 18′ e ha infine completato l’opera al 33′, raccogliendo la meritata standing ovation del pubblico di Amsterdam.

Il sigillo finale della goleada olandese

Con il risultato ampiamente in cassaforte grazie allo show dell’ex giocatore rossonero, gli Oranje hanno continuato a spingere sull’acceleratore senza concedere tregua agli avversari: prima dell’intervallo è arrivato infatti anche il quinto sigillo firmato da Donyell Malen, poi protagonista nella ripresa con una doppietta personale intervallata dalla rete di Timber per il definitivo e pesantissimo 7-0.