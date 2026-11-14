Ramos criticato, sentite Adani: «Prego di convincervi che sa giocare al calcio ed è secondo me giustamente ambizioso senza essere egoista»

Ramos è stato spesso vittima di critiche da parte dei tifosi del Milan e non solo per il suo rendimento sotto porta, lo ha difeso Lele Adani

Il rendimento sotto porta di Gonçalo Ramos divide la critica, ma in casa Milan arriva una presa di posizione netta a difesa dell’attaccante portoghese. Nel corso del consueto appuntamento con Viva El Futbol, il programma in onda sulle piattaforme streaming insieme ad Antonio Cassano e Nicola Ventola, Daniele Adani ha analizzato il momento dei rossoneri soffermandosi proprio sul centravanti e sul suo reale impatto all’interno degli equilibri tattici della squadra.

L’ex difensore ha innanzitutto riconosciuto con onestà le difficoltà realizzative del giocatore, ammettendo come le critiche di questi mesi abbiano un fondamento numerico, pur invitando l’ambiente a guardare oltre le semplici statistiche: «Fa crescere la squadra ma è troppo indietro con il numero di gol. E alle volte il numero di gol, oltre a dare fiducia a lui, ti risolve alcune situazioni per lavorare un po’ meglio, anche per lui. Io lo so che è molto facile, anche giusto essere scettici e criticare».

Nonostante la scarsa vena realizzativa, Adani ha esortato tifosi e addetti ai lavori a riconoscere la qualità e l’altruismo del portoghese, sottolineando quanto sia funzionale al sistema di gioco del tecnico: «Prego di convincervi che sa giocare al calcio ed è secondo me giustamente ambizioso senza essere egoista, valore aggiunto in una squadra che sta crescendo e che si sta affermando. Lo vedo nel pensiero di Ruben Amorim, anche nel pensiero di gioco, dove tu sei un vertice di quattro linee dietro di te, ed è come se fosse la punta di diamante di tutte le verticalizzazioni».

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Un lavoro oscuro, fatto di movimenti e sacrificio, che rende comunque sereno il giocatore: «Ti dico che lo vedo felice anche se non realizza».