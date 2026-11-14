Inacio, Endrick e non solo: chi sono gli obiettivi di calciomercato del Milan. Cardinale e Amorim ci riflettono

Inacio, Endrick e tutti i possibili nomi del calciomercato invernale del Milan. Gerry Cardinale sarà molto attivo per Ruben Amorim!

Il Milan si prepara a vivere una sessione invernale di calciomercato da assoluto protagonista. Il messaggio lanciato da Gerry Cardinale, numero uno di RedBird Capital e proprietario del club rossonero, risuona forte e chiaro: sognare deve tornare a essere possibile, anche e soprattutto sul fronte degli investimenti tecnici. In una lunga e significativa intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’imprenditore americano ha tracciato la rotta del modello di business pensato per il presente e per il futuro del Diavolo, fissando un obiettivo ambizioso e non negoziabile: riportare la squadra allenata da Ruben Amorim ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Per rendere il Milan costantemente competitivo e vincente su tutti i fronti, Cardinale è pienamente consapevole della necessità di intervenire con decisione già a gennaio, proseguendo sulla linea tracciata nella scorsa estate e senza porsi barriere economiche. Al centro di questa strategia c’è la nascita della nuova società multimedia e multisport denominata «Milan Sports & Entertainment», una realtà concepita per attrarre capitali e investimenti ben oltre il perimetro del rettangolo verde, spaziando dalla moda al lifestyle, dalle infrastrutture fino al basket in ottica NBA Europe. Un ecosistema finanziario pensato per alimentare direttamente la potenza di fuoco della squadra sul mercato.

Cardinale non usa giri di parole per spiegare la sua visione e la volontà di cancellare i rimpianti legati ai costi dei cartellini: «Sto facendo tutto il possibile per assicurarmi che, quando vogliamo un calciatore, nessuno possa dirmi: “Non puoi prenderlo perché non potete permettervelo”. Se voglio riportare il Milan ai vertici nelle coppe europee, non soltanto in Italia, dobbiamo capire come poter competere con i club più importanti al mondo».

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Sebbene il percorso di crescita non abbia ancora portato il club rossonero al livello di poter ingaggiare indiscriminatamente i giocatori più pagati e contesi del pianeta, il cambio di passo è già in atto. In vista della riapertura delle trattative a gennaio, la priorità assoluta della proprietà sarà infatti quella di assecondare il più possibile le numerose richieste avanzate da Ruben Amorim, consegnando al tecnico portoghese i rinforzi necessari per dare l’assalto ai grandi traguardi stagionali.