Mercato Milan, occasione clamorosa a parametro zero: Bruno Fernandes può arrivare in estate

Bruno Fernandes potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione: ha rifiutato le proposte di rinnovo
Il Milan potrebbe ritrovarsi davanti a una grande opportunità di mercato in vista della prossima estate. Il nome nuovo accostato ai rossoneri è quello di Bruno Fernandes, capitano e punto di riferimento del Manchester United, che potrebbe diventare disponibile a parametro zero al termine della stagione.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
A rilanciare l’indiscrezione è The Athletic, secondo cui il centrocampista portoghese avrebbe rifiutato tutte le proposte di rinnovo presentate dal club inglese. Una situazione che apre inevitabilmente nuovi scenari sul suo futuro, considerando che il contratto attualmente in essere scadrà a fine stagione.
Per il Milan si tratterebbe di un’occasione particolarmente interessante. Aggiungere un giocatore del calibro di Bruno Fernandes senza pagare il cartellino rappresenterebbe un colpo di grande spessore, anche se l’eventuale operazione richiederebbe uno sforzo economico importante sul fronte dell’ingaggio.
Bruno Fernandes, occasione di mercato per il Diavolo?
Il portoghese garantirebbe qualità, esperienza internazionale, personalità e soprattutto un’importante capacità realizzativa. Nel corso della sua esperienza inglese si è affermato come uno dei centrocampisti offensivi più incisivi del panorama europeo.
Naturalmente, al momento, si tratta di una possibile opportunità e non di una trattativa definita. Molto dipenderà dalle richieste del giocatore e dalla concorrenza internazionale.
Il Milan resta alla finestra: se Bruno Fernandes dovesse davvero lasciare Manchester a parametro zero, il suo nome potrebbe diventare uno dei più interessanti della prossima sessione estiva. Un’occasione da monitorare attentamente.