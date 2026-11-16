Krosche avrà un super budget: il Milan vuole mettere a disposizione grandi somme per il mercato

Krosche per il calciomercato di gennaio avrà a disposizione un maxi budget da investire

Il Milan si prepara a vivere una sessione invernale di calciomercato da assoluto protagonista. A tracciare la rotta è stato direttamente Gerry Cardinale, che ha ribadito ai vertici dirigenziali la volontà di non badare a spese pur di consegnare a Ruben Amorim una rosa ancora più competitiva e ricca di top player. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il piano strategico del club entrerà nel vivo già a dicembre con l’insediamento ufficiale di Markus Krosche nel ruolo di nuovo Head of Football.

Il quarantaseienne dirigente tedesco avrà immediatamente tra le mani un tesoretto considerevole da amministrare con lucidità. Il patron rossonero ha infatti fissato un tetto massimo di settanta milioni di euro esclusivamente per regalare a Milanello un centravanti di spessore internazionale. In cima alla lista dei desideri restano due profili di altissimo livello: da un lato il talento emergente di Nicolò Tresoldi, attualmente in forza al Bruges, e dall’altro il gioiello brasiliano del Real Madrid, Endrick.

Ma l’ambizione della proprietà non si esaurirà nel reparto offensivo. A questo importante stanziamento verrà aggiunta una somma vicina ai trenta milioni di euro per completare altri due o tre innesti mirati, ritenuti prioritari per blindare lo scacchiere tattico di Amorim. Nel mirino figurano un difensore centrale, un esterno duttile capace di agire su entrambe le corsie e un terzino di affidabilità, ruolo per il quale torna prepotentemente d’attualità la pista che porta a Noussair Mazraoui.

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Parallelamente agli acquisti, la missione principale di Krosche riguarderà però le operazioni in uscita. Per massimizzare la potenza di fuoco finanziaria sarà indispensabile sfoltire l’organico, cedendo quegli elementi che hanno deluso le aspettative in questa prima parte di stagione. Discorso diverso, invece, per i gioielli del vivaio: per i giovani talenti azzurri Comotto e Camarda si profila esclusivamente una partenza a titolo temporaneo per garantire loro continuità e minutaggio. Se per il centrocampista si fanno sempre più concrete le sirene del Genoa, per il giovane attaccante non mancano le proposte tra Serie A, cadetteria ed estero, a conferma di un futuro tutto da scrivere.