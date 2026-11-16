Il Milan insiste per Endrick: 60 milioni sul tavolo più 10 di bonus per convincere il Real

Il Milan insiste per Endrick: l’offerta di 60 milioni più 10 di bonus per il talento brasiliano del Real Madrid prende la prima pagina sul Corriere dello Sport

Il Milan continua a muoversi per Endrick, ma l’operazione resta tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero starebbe lavorando per portare il giovane attaccante brasiliano in Italia, trovandosi però davanti alla ferma opposizione di José Mourinho, tecnico del Real Madrid.

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Milan, proposta da 60 milioni per Endrick

Il Milan sarebbe pronto a mettere sul tavolo un’offerta particolarmente importante, quantificata in 60 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi altri 10 milioni legati ai bonus. La proposta prevederebbe inoltre una clausola di recompra da 80 milioni a favore del Real Madrid, con l’obiettivo di garantire al club spagnolo la possibilità di mantenere il controllo sul futuro del giocatore.

Una formula che permetterebbe ai rossoneri di assicurarsi il talento brasiliano e, contemporaneamente, ai Blancos di conservare una tutela significativa sull’investimento.

Endrick, Mourinho non vuole privarsene

Il principale ostacolo sarebbe però rappresentato da Mourinho. Secondo il quotidiano, l’allenatore portoghese considera Endrick un talento da valorizzare e non sarebbe favorevole a una sua partenza durante il mercato di gennaio, soprattutto attraverso una cessione definitiva.

Il minutaggio raccolto finora non avrebbe modificato la valutazione del tecnico, che continuerebbe a considerare il brasiliano una risorsa importante per il progetto del Real Madrid. Anche la Roma avrebbe manifestato interesse per il giocatore con l’ipotesi del prestito, ma la posizione dell’allenatore renderebbe complicata qualsiasi soluzione.

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Milan, il possibile ruolo di Yormark

Il Milan potrebbe contare anche sui rapporti tra la propria nuova struttura e l’entourage del giocatore. Un elemento della trattativa sarebbe infatti rappresentato da Brett Yormark, nuovo CEO di Milan Sports & Entertainment, fratello gemello di Michael Yormark, presidente di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Endrick.

I rapporti già esistenti tra Gerry Cardinale e Roc Nation potrebbero favorire il dialogo con l’entourage del brasiliano. Resta però da superare il nodo principale: la volontà del Real Madrid e soprattutto quella di Mourinho.

Per il momento, dunque, il Milan continua a lavorare sul possibile affare, ma l’eventuale disponibilità dei Blancos a prendere in considerazione una proposta da 60 milioni non sarebbe sufficiente se il tecnico portoghese dovesse confermare la propria intenzione di trattenere Endrick a Madrid.