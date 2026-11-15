Belgio Italia 4-1, brillante prestazione di Moreira condita da un gol. Esordio in Azzurro per il giovane Cisse

Belgio Italia 4-1, in casa Milan brillano l’esordio assoluto di Cisse e la super prestazione di Diego Moreira, autore del gol del definitivo 4-1

Si chiude nel modo più inatteso e doloroso la fase a gironi della UEFA Nations League per l’Italia. Dopo il prestigioso successo ottenuto contro la Francia, gli Azzurri di Roberto Mancini si presentavano sul campo del Belgio guidato da Mark Van Bommel con l’obiettivo di blindare la qualificazione. Il verdetto del campo, tuttavia, è stato impietoso: i Diavolo Rossi si sono imposti con un netto 4-1, ribaltando la situazione in classifica e guadagnando il pass per i quarti di finale insieme ai transalpini (vittoriosi in casa contro la Turchia).

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La cronaca della partita e il sorpasso belga

La sfida del sesto e ultimo turno ha messo a nudo le difficoltà fisiche e tattiche della selezione azzurra, incapace di arginare la velocità e la freschezza dei padroni di casa. Sotto i colpi di un Belgio cinico e straripante sulle corsie laterali, l’Italia ha ceduto alla distanza, subendo una pesante imbarcata che condanna la squadra all’eliminazione dalla competizione continentale.

Le note liete per il Milan: l’esordio di Cisse e lo show di Diego Moreira

Se il risultato di squadra lascia grande amarezza, sponda rossonera arrivano indicazioni di altissimo spessore direttamente dal terreno di gioco di Bruxelles:

L’esordio di Cisse: Al minuto 62 della ripresa, il commissario tecnico ha concesso spazio a Cisse , difensore di proprietà del Milan , che ha fatto così il suo esordio assoluto in Nazionale maggiore subentrando al posto di Giorgio Scalvini.

Al minuto 62 della ripresa, il commissario tecnico ha concesso spazio a , difensore di proprietà del , che ha fatto così il suo esordio assoluto in Nazionale maggiore subentrando al posto di Giorgio Scalvini. Il trionfo di Diego Moreira: Prestazione semplicemente monumentale per il numero 22 rossonero. L’esterno offensivo è stato il vero e proprio fattore della serata, dominando la fascia destra con continui strappi, dribbling ubriacanti e inserimenti costanti. La sua magnifica partita è stata impreziosita all’80’ dal gol del definitivo 4-1, siglato in contropiede con una zampata che ha chiuso definitivamente i giochi e certificato il trionfo belga.