Origi torna sulla parentesi al Milan: «Si impara anche attraverso il dolore. Alla fine tutto è una lezione di vita »

In un’intervista rilasciata in Belgio, Origi ripercorre il difficile periodo vissuto a Milano nella stagione 2022/2023, svelando la sua nuova vita lontano dal campo tra studi universitari, impresa e moda

Un bilancio lucido, privo di rancore e proiettato verso una dimensione completamente nuova della propria vita. L’ex attaccante del Milan Divock Origi, indimenticata leggenda del Liverpool, è tornato a parlare della travagliata esperienza vissuta in maglia rossonera nella stagione 2022/2023, raccontando ai media in Belgio come ha affrontato quei mesi complicati e quale percorso abbia intrapreso oggi lontano dai riflettori degli stadi.

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Il bilancio sul periodo rossonero e la svolta accademica ad Harvard

Senza soffermarsi su polemiche tecniche, Origi ha spiegato di aver vissuto le difficoltà dell’ultimo periodo milanese come un passaggio fondamentale per la propria maturazione personale, trovando poi negli studi universitari — fino al prestigioso approdo ad Harvard — la strada per coltivare le proprie ambizioni imprenditoriali legate ai mondi della moda e del design:

«In quell’ultimo periodo al Milan sono rimasto concentrato. Allenandomi personalmente e facendo affidamento sulla mia esperienza. Non si impara solo attraverso i momenti belli, ma anche attraverso il dolore. Alla fine, tutto è una lezione di vita. Non ho paura di nessuno dei due lati. Mi ha anche fatto crescere come uomo. Finora tutti hanno visto solo il mio lato calcistico. Ma dentro di me si celano diversi aspetti. Ad esempio, attualmente sono tornato a studiare. Fino ad arrivare a Harvard. Perché voglio perfezionare il mio lato imprenditoriale. E combinarlo eventualmente con la mia passione per la moda e il design».

La scelta della riservatezza e lo stop ai commenti sui social

Nel corso della chiacchierata, l’ex numero 27 rossonero ha infine ribadito la propria necessità di proteggere la sfera privata, una linea di condotta adottata ormai da oltre un decennio e tradotta anche in scelte concrete nella gestione dei propri profili ufficiali:

«Dopo i Mondiali del 2014 ho scelto consapevolmente di condurre una vita riservata. Sono una persona che ha bisogno di molta tranquillità, in modo da potermi concentrare su ciò che è necessario per il mio lavoro. Per questo motivo, ad esempio, ho disattivato i commenti su Instagram».