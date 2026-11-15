Le formazioni ufficiali di Belgio Italia: Mancini cambia gli esterni a sostegno di Pio Esposito. Novità anche a centrocampo

Mancini rivoluziona l’attacco tenendo fuori i favoriti della vigilia: a centrocampo c’è Fagioli al posto dell’infortunato Frattesi, confermato in blocco il reparto difensivo

Tutto pronto per l’ultimo, decisivo atto del girone di Nations League tra Belgio e Italia, una sfida ad altissima tensione che mette in palio punti pesantissimi per la qualificazione. Alla lettura delle distinte ufficiali, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha letteralmente spiazzato tutti gli addetti ai lavori, varando una formazione ricca di novità e scelte coraggiose soprattutto nel reparto avanzato.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Rivoluzione in attacco e scelta Fagioli in mediana

Se alla vigilia la sensazione dominante era quella di vedere Federico Dimarco insieme a uno tra Antonio Vergara e Mattia Liberali a supporto del centravanti Pio Esposito — unico vero punto fermo dell’attacco azzurro — Mancini ha invece deciso di mischiare completamente le carte. A completare il tridente offensivo dal primo minuto saranno infatti a sorpresa Niccolò Pisilli e Luca Koleosho, chiamati a garantire dinamismo, imprevedibilità e profondità sulle corsie laterali.

Un’altra novità forzata riguarda invece la linea mediana: complici le condizioni dell’infortunato Davide Frattesi, il commissario tecnico ha affidato una maglia da titolare a Nicolò Fagioli, che completerà il terzetto di centrocampo insieme agli intoccabili Nicolò Barella e Sandro Tonali. Nessuna sorpresa invece tra i pali e nel pacchetto arretrato, confermato in blocco con Gianluigi Donnarumma in porta, Michael Kayode e Riccardo Calafiori sulle fasce e la coppia centrale composta da Giorgio Scalvini e Alessandro Bastoni.

Le formazioni ufficiali di Belgio-Italia

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku.

Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Lavia, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Fagioli; Pisilli, Pio Esposito, Koleosho.