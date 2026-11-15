Meno Milan nella Francia contro la Turchia: Rabiot verso la panchina nel match di questa sera

Meno Milan nella Francia contro la Turchia. Stando alle ultime Zidane potrebbe far riposare il centrocampista, mentre Maignan mantiene la titolarità
Secondo quanto riferito da RMC Sport, Mike Maignan dovrebbe partire nuovamente dal primo minuto nella sfida di Nations League tra Francia e Turchia. Il portiere del Milan è indicato come titolare tra i pali della formazione di Zinedine Zidane, mentre l’altro rossonero convocato, Adrien Rabiot, dovrebbe iniziare la partita dalla panchina.
Francia-Turchia, Maignan ancora titolare
Maignan dovrebbe quindi confermare il proprio posto nell’undici iniziale della Francia. Davanti al portiere rossonero, la difesa dovrebbe essere composta da Diouf, Jacquet, Konaté e Truffert.
Il commissario tecnico francese sembra orientato a confermare il portiere del Milan anche in questa occasione, affidandogli nuovamente la responsabilità di difendere la porta dei Bleus.
Francia-Turchia, Rabiot verso la panchina
Situazione differente per Rabiot, che secondo le indicazioni di RMC Sport dovrebbe partire tra le riserve. In mezzo al campo il trio iniziale dovrebbe essere formato da Zaire-Emery, Da Cunha e uno tra Camavinga e Cherki.
Una scelta che potrebbe consentire al centrocampista del Milan di avere eventualmente spazio a partita in corso.
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Francia-Turchia, Mbappé torna dal primo minuto
In attacco è invece previsto il ritorno dal primo minuto di Kylian Mbappé, affiancato da Olise e Barcola nel tridente offensivo.
La probabile formazione della Francia indicata da RMC Sport è dunque:
FRANCIA (4-3-3) – Maignan; Diouf, Jacquet, Konaté, Truffert; Zaire-Emery, Da Cunha, Camavinga/Cherki; Olise, Mbappé, Barcola.