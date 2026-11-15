Calhanoglu al Milan, Mirabelli rivela un retroscena: «Lo volli a tutti i costi, mi diedero del pazzo». E sull'addio...

Calhanoglu al Milan, Mirabelli rivela a Tuttosport un retroscena sulla trattativa che portò in italia il centrocampista turco, oggi all’Inter

Intervistato da Tuttosport, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan e oggi al Padova, ha ripercorso alcuni momenti della sua esperienza in rossonero. Tra i temi affrontati anche l’operazione che nell’estate 2017 portò Hakan Çalhanoğlu dal Bayer Leverkusen al Milan.

L’ex dirigente ha raccontato il lungo percorso che lo aveva portato a seguire il centrocampista turco già ai tempi dell’Inter, prima di puntare nuovamente su di lui dopo un periodo particolarmente complicato. Mirabelli ha inoltre svelato di aver individuato in Çalhanoğlu caratteristiche che, a suo avviso, avrebbero potuto trasformarlo in un grande regista.

LA SCOMMESSA ÇALHANOĞLU AL MILAN – «Ho iniziato a seguirlo quando lavoravo all’Inter. Non riuscimmo a prelevarlo dal Leverkusen per via di una causa in atto relativa a un suo doppio tesseramento in età minorile che gli costò la squalifica. Per questo parlo di ‘scommessa’: lo volli a tutti i costi al Milan anche se non giocava da un anno ed era, di fatto, finito fuori dai radar. Fui criticato tantissimo. Ma, ripeto, ero convinto di avere tra le mani un ragazzo dall’enorme potenziale. La discussione più grande, poi, riguardava il suo ruolo. Spendemmo ore con Montella e – successivamente – con Gattuso per capire in che porzione di campo potesse esprimersi al meglio. A Leverkusen aveva giocato dovunque: da mezzala, da trequartista e pure da esterno. Inizialmente, lo abbiamo fatto giocare sulla corsia di sinistra, col piede invertito, per permettergli di accentrarsi e andare al tiro. Ma per me era chiaro che avesse tutti i requisiti per diventare un grandissimo regista. Quando lo suggerii a chi di dovere mi diedero del pazzo… L’addio a zero? Non mi ci faccia pensare… Una roba indicibile, da non credere».

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Il racconto di Mirabelli, affidato a Tuttosport, ripercorre così una delle operazioni più particolari della sua esperienza al Milan. L’ex direttore sportivo ha ricordato soprattutto la convinzione nelle qualità di Çalhanoğlu, ma anche il rammarico per il successivo addio del giocatore a parametro zero.