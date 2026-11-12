Maignan in campo 90 minuti in Italia Francia, incolpevole sui gol: i suoi numeri nel match di San Siro

Maignan oltre i 3 gol, l’analisi della partita del portiere del Milan in Italia-Francia gara vinta 3-1 dagli azzurri con la doppietta di Pio Esposito e il gol di Frattesi

La notte di San Siro in Nations League si tinge di azzurro. L’Italia di Roberto Mancini supera la Francia con un netto 3-1, costringendo i Bleus a fare i conti con una sconfitta pesante ma figlia di dinamiche collettive. In mezzo alle difficoltà della retroguardia transalpina, la prova del portiere del Milan Mike Maignan fotografa una prestazione di assoluta affidabilità tecnica, frenata tuttavia dalla furia offensiva degli Azzurri.

Rimasto in campo per l’intero arco dei novanta minuti, l’estremo difensore rossonero ha dovuto incassare tre reti, pur fronteggiando un passivo potenziale ancora più severo come evidenziato dal dato sui gol evitati (-0.99). Chiamato a blindare la porta, Maignan ha refertato 2 parate totali, entrambe neutralizzate all’interno dell’area di rigore. Sulle palle inattive e nei duelli aerei la sua gestione è stata pulita ma essenziale, registrando zero respinte con i pugni e zero prese alte, così come zero cross intercettati.

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Sul fronte dei penalty, il portierone francese si è trovato ad affrontarne ben 2 durante il match: pur intuendo o provando a ipnotizzare i rigoristi azzurri, non è riuscito a sventarli (0 parati).

Nonostante la pressione costante dell’attacco italiano, Maignan si è distinto soprattutto per la straordinaria pulizia nella gestione del pallone con i piedi. Una precisione chirurgica certificata da 30 passaggi riusciti su 31 tentati, per una percentuale record del 97% che ha confermato le sue doti di vero e proprio regista aggiunto. Zero passaggi chiave e nessun cross attivo (0 su 0), ma una sicurezza in impostazione che non è bastata a evitare il crollo transalpino sotto i colpi di Pio Esposito e Frattesi.