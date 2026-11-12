Serie A e non solo, chi giocherà di più da qui a Natale? Il Milan fa meno partite di altre, per due motivi!

Serie A: quali sono le squadre del campionato che giocheranno più partite da qui a Natale contando tutte le competizioni

Il conto alla rovescia verso le festività natalizie si preannuncia incandescente per i club della massima serie. Analizzando il calendario da qui alla sosta di Natale, emerge un quadro frastagliato e inevitabilmente condizionato dagli impegni continentali e nazionali, con un vero e proprio tour de force che attende le big del campionato.

Partendo dal Milan, i rossoneri — al pari della Roma — avranno un ruolino di marcia da 7 gare complessive: le due squadre eviteranno infatti il sovraccarico di dicembre nella coppa nazionale, avendo posticipato a gennaio gli ottavi di Coppa Italia.

In cima a questa speciale e faticosissima classifica degli impegni si piazza invece l’Inter, capolista con ben 9 partite in programma. Oltre ai 5 turni di campionato, i nerazzurri dovranno far fronte agli ottavi di Coppa Italia, al prestigioso e ravvicinato appuntamento della Supercoppa Italiana contro la Lazio (fissato per il 22 dicembre) e alle due decisive sfide di Champions League. Un calendario extralarge che richiederà massima gestione delle energie da parte di Cristian Chivu.

Subito dietro, a quota 8 gare, troviamo un nutrito blocco composto da Juventus, Napoli, Atalanta e Como. Per queste formazioni il programma prevede le classiche 5 sfide di Serie A, le 2 battaglie europee e l’inserimento degli ottavi di Coppa Italia.

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Chiudono il quadro delle big con 6 impegni le altre formazioni, tra cui spicca la Lazio. I biancocelesti, pur essendo usciti dalle coppe europee e dalla Coppa Italia, dovranno comunque allungare la propria tabella di marcia a causa della partecipazione alla Supercoppa Italiana proprio contro l’Inter. Per tutte le altre squadre della Serie A (da Bologna e Fiorentina fino al blocco a quota 5 partite), il focus sarà quasi interamente sul campionato, regalando un finale d’anno vissuto a ritmi vertiginosi.