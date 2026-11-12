Rabiot a Rai 1: «Donnarumma è stato bravo, è uno dei più forti al Mondo. Auguro il meglio all’Italia»

Rabiot nel post partita di Italia-Francia 3-1, match vinto dagli Azzurri, è intervenuto ai microfoni di Rai 1 per commentare la sfida

Adrien Rabiot ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Rai 1 al termine di Italia Francia:

LA PARTITA «Fa parte del percorso, niente di grave, siamo delusi. Alcune cose abbiamo fatto bene, altre meno, dobbiamo riflettere su questo. Abbiamo fatto una buona partita, ma l’Italia è stata brava a sfruttare alcuni nostri errori»

LE PARATE DI DONNARUMMA «Donnarumma è stato bravo, è uno dei più forti al Mondo, oggi ha parato 3/4 occasioni da gol. Bravo a lui e a tutta l’Italia. So che è un periodo difficile perché sono in ricostruzione e so che per loro che questa partita dà tanta fiducia».

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SULL’ITALIA «Hanno tanti giocatori giovani e forti, hanno dimostrato di essere lì e sono una squadra forte e gli auguro il meglio».